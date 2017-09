Congo-Brazzaville: Découverte - Le véhicule utilitaire léger

« PTAC : le poids total autorisé en charge est le total du poids du véhicule à l'arrêt et en ordre de marche et du poids du chargement, y compris le poids du conducteur. De même pour la CU : la charge utile est le poids maximal de marchandise déclaré admissible par l'autorité compétente du pays d'immatriculation », a expliqué un expert à la Direction générale des transports terrestres (DGTT).

La limite des 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge est reprise par le code de la route qui précise notamment la catégorie du permis nécessaire pour conduire un utilitaire léger ainsi que les poids et dimensions de celui-ci ; la largeur de ces véhicules ne doit pas dépasser 2,55 mètres (2,60 mètres pour les véhicules frigorifiques) et la longueur, 12 mètres.

Un véhicule utilitaire est par définition un véhicule conçu et aménagé pour transporter des marchandises et/ou des personnes, et ceci pour un usage essentiellement professionnel.

