Ile Maurice: Affaire de drogue - Tisha Shamloll «harcelée» par deux journalistes

Me Tisha Shamloll envisage également de poursuivre le quotidien pour demander réparation du préjudice causé à son encontre, d'autant plus qu'elle n'était pas au pays au moment de la publication des articles. Une déposition au Central Criminal Investigation Department, avec preuves à l'appui, n'est pas à écarter.

Celle qui a dénoncé Me Raouf Gulbul devant la commission s'inquiète du fait que les «allégations fausses et malintentionnées» ont été «commanditées» par des tierces personnes, dont le but sera de remettre sa crédibilité et celle de la commission en jeu.

Pour elle, c'est la raison qui justifie les récents articles d'un journal, qui font mention du fait que Navind Kistnah l'aurait impliquée dans des activités illicites. Selon les articles, l'avocate aurait encouragé le principal suspect dans la saisie record de drogue au port à ne pas retourner au pays, lors de sa cavale en mars. Elle réfute fermement les allégations à son encontre et s'est rendue de son plein gré dans les locaux de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), hier, pour faire une déposition en tant que témoin.

