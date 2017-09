Ile Maurice: Participation politique - Sulaiman Hansrod a enfreint la WMA Act

«No person shall be qualified to be a member if he is engaged in political activity», stipule la Wastewater Management Authority (WMA) Act. Sulaiman Hansrod se serait disqualifié en tant que président du board de cette instance en assistant au congrès-anniversaire du Muvman Liberater (ML) le 31 juillet au Plaza.

Interrogé le dimanche 3 septembre, le président du Conseil des syndicats, Dewan Quedou, a soutenu que sa présence à cet événement est une infraction à la WMA Act de l'an 2000. Il réclame donc la démission de Sulaiman Hansrod.

Dans le dernier épisode de Menteur Menteur on apprend que le jour du congrès-anniversaire, le président du conseil d'administration de la WMA s'était frayé un passage dans la foule. Cela aurait eu pour but de mieux se faire remarquer par le leader du ML, Ivan Collendavelloo.

Or, la WMA Act stipule qu'une personne n'est pas qualifiée pour être membre du board de l'instance si elle est participe à des activités politiques. Le jour du congrès, Ivan Collendavelloo avait également fait l'éloge des présidents des corps parapublics nommés par le ML. «Je les salue. Je les ai choisis parce qu'ils sont compétents et sont proches de notre vision», avait-il déclaré.

Quelques jours après l'événement, le secrétaire général du parti, Eddy Boissézon, avait été interrogé. Il devait affirmer que Sulaiman Hansrod, comme d'autres membres de board, n'est pas un nominé politique et qu'il a été choisi uniquement pour sa compétence. Selon lui, sa présence au Plaza n'avait rien d'anormal.

Sollicité samedi soir, Sulaiman Hansrod n'a pas souhaité répondre à nos questions.