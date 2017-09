Ile Maurice: Violence conjugale - Mort suspecte d'une quadragénaire

L'autopsie pratiquée par le chef du service médicolégale de la police, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, et le Dr Maxwell Monvoisin ont attribué le décès de Vidwantee Jhurree à une hémorragie intracrânienne. Les funérailles de la victime ont eu lieu hier après-midi. Vidwantee Jhurree, dont le premier époux est décédé cette année, laisse derrière elle deux enfants âgés de 13 et 21 ans.

En essayant de fuir, Vidwantee Jhurree était tombée dans un précipice. Grièvement blessée, elle avait été hospitalisée plusieurs jours et avait dû subir une délicate intervention chirurgicale. Par la suite, Vidwantee Jhurree aurait décidé de pardonner à Preetam Bissessur et le couple s'était remis ensemble. Cela même si la victime continuait à subir des violences et vivait dans la crainte.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.