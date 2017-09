Guinée: Faya Milimono - « J'ai une mission de réunification de l'opposition guinéenne »

Ils se sont retrouvés à la CENI, où ils ont un salaire de plus de 15 millions, avec les primes de participation à des sessions, et d'autres avantages.

On a eu des échanges et on a tous reconnu la nécessité que l'opposition se retrouve, soit unie devant tout ce que nous sommes en train de voir se dessiner. Nous avons aussi rencontré le PEDN de Lansana Kouyaté », a-t-il expliqué.

Face aux enjeux du moment, nous avons besoin, non seulement de l'ensemble des partis politiques qui se réclament de l'opposition, mais aussi, nous avons besoin d'une rencontre, comme ce fut le cas dans les forces vives, entre la société civile et les partis politiques, pour faire bouger les lignes.

Au cours de cet entretien le patron du BL est revenu notamment sur sa démarche de réunification de l'opposition guinéenne et la cause de la lenteur de la commission électorale nationale indépendante(CENI) dans l'organisation des élections communales.

