Burkina Faso: Gendarmerie - Le colonel Blaise Ouédraogo aux commandes de la 3è région

Il est Chevalier de l'ordre national, médaillé d'honneur militaire, médaillé d'honneur des collectivités, Chevalier de l'ordre de mérite des Sports et Loisirs avec agrafe promoteur, médaillé commémorative avec agrafe Zaïre, médaillé commémorative avec agrafe Soudan et médaille de la Mission des Nations-Unies au Darfour (Minuad).

Il a été commandant de l'escadron de Bobo-Dioulasso de 1991 à 1992 ; commandant de l'escadron de sécurité et d'intervention en 1992 ; commandant de la compagnie de gendarmerie de Dédougou de 1993 à 1995 ; commandant de la compagnie de gendarmerie de Banfora en 1996 ; commandant du groupement départemental de Ouahigouya de 1997 à 1999, commandant du groupement départemental de Dédougou de 1999 à 2002, directeur de la logistique de la gendarmerie nationale de 2002 à 2007, commandant du groupement départemental de Bobo-Dioulasso de 2007 à 2008, commandant du groupement départemental de Ouagadougou de 2008 à 2009, puis du groupement départemental de Fada N'Gourma de 2010 à 2011 et commandant de la 1ère région de gendarmerie depuis le 28 décembre 2011 à ce jour.

Même son de cloche chez le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, Omer Tapsoba, qui estime qu'«en plus des objectifs classiques assignés à tous les grands commandements de gendarmerie, il y a celui de contenir et de vaincre la menace terroriste». En termes de moyens, le chef d'état-major dit compter sur le leadership du nouveau commandant pour réussir cette mission.

«Nous allons prendre le temps le plus minimum possible pour étudier certains faits, notamment les actes terroristes qui ont endeuillé le pays afin de voir si c'est une question de dispositif ou de manque de moyens, pour analyser et voir la donne à changer », promet le colonel Ouédraogo. Pour le commandant entrant, le défi majeur est la sécurisation de la capitale du Burkina.

En dehors des ressources humaines et matériels, le colonel Blaise Ouédraogo entend mettre l'accent sur l'encadrement, la recherche de l'excellence et le raffermissement du professionnalisme.

