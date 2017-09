Madagascar: Réconciliation nationale - « Les principaux concernés sont des impunis », dénonce le CRAM

Charte des valeurs. Les calculs politiques sont à l'origine des crises cycliques du pays. Pour cela, et pour déclencher la véritable réconciliation nationale, il faut créer, au préalable, la « Charte des valeurs sur le « Fihavanana » qui porte le sceau des autorités religieuses et traditionnelles. « Ces dernières convoqueront les partis politiques pour expliquer les idéaux de cette charte », lit-on toujours dans le communiqué. Ensuite, il faut mettre en place « le Palais du socle des valeurs basé sur le « Fihavanana »qui verra la représentation de chaque région. « De là naîtra la refondation de l'Etat », conclut le CRAM.

En d'autres termes plus simples, le CRAM dénonce la culture de l'impunité sous toutes ses formes. Par ailleurs, la nomination par le chef de l'Etat des 11 autres membres composant le CFM biaise le processus de réconciliation nationale. « Qu'on le veuille ou non, ces membres désignés par le président Rajaonariampianina lui seront redevables. N'oubliez pas que l'actuel chef de l'Etat doit d'abord se réconcilier avec Andry Rajoelina», renforce Joël Harison.

Vengeance politique . L'association fondée par Joël Harison met l'accent et insiste sur cette idée de « vengeance politique » cachée dans le subconscient des politiciens. « On ne peut pas nier qu'il y a tellement d'altercations entre les politiciens les incitant à procéder à la vengeance politique contre leurs adversaires une fois qu'ils obtiennent le pouvoir », expose le président du CRAM, qui poursuit qu'« une fois chassés du pouvoir, ils demandent la réconciliation nationale, l'amnistie, l'indemnisation des biens endommagés alors que ce sont ces politiciens qui sont responsables de la spoliation des fortunes du pays et des bains de sang successifs ».

