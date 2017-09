Madagascar: CUA - « L'OMAVET n'est pas une société privée »

104 points. Le 1er adjoint au maire de poursuivre : « La délibération du conseil municipal s'inscrit dans le cadre d'une concession de service public matérialisée par la signature d'une convention de partenariat entre la CUA et l'Omavet. Pour les dirigeants de la commune urbaine, cette société dispose des moyens nécessaires et des expériences requis par les exigences de l'excellence et du professionnalisme tant prônés par le maire Lalao Ravalomanana. »

Hier et face aux fausses informations véhiculées ces derniers jours, le 1er adjoint au maire Ramboasalama Emilien a affirmé que ce centre qui est en charge de la contre-visite des taxis-ville et des taxis-Be ne fait pas l'objet d'une privatisation. « L'Omavet n'est pas une société privée. C'est un organisme rattaché de la CUA. 99,96% des ressources de l'Omavet sont financées par la commune urbaine d'Antananarivo. », a précise Ramboasalama Emilien.

