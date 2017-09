Madagascar: Développement local - La commune d'Ivato se veut être un pionnier

Propos partagés par le Premier ministre Olivier Mahafaly Rasolonandrasana qui a fait savoir « qu'à travers les efforts entrepris pour le développement de sa commune, le maire d'Ivato a prouvé que la collaboration et le partenariat entre les CTD (Collectivités territoriales décentralisées) et l'Etat central est un levier de développement ».

En effet, selon ce responsable : « le taux de recouvrement fiscal a augmenté de manière considérable. Ce qui est la marque de la confiance qu'ont les 55.000 habitants de la commune à leurs dirigeants ». Le premier adjoint au maire d'ajouter que « la hausse de ce taux est également le fruit de la transparence dans la gestion de la commune ». Par ailleurs, l'initiative de réhabilitation des infrastructures a été saluée par le chef de région qui a qualifié la commune d'Ivato comme un model à suivre en matière de développement local et surtout en partenariat avec le gouvernement central ainsi qu'avec les partenaires techniques et financiers.

L'inauguration officielle de trois infrastructures (l'EPP d'Ilaivola, la ruelle INPF et la CSB 2 Ambodirano) majeures aujourd'hui illustre bien cette situation de développement émanant de la base. Ledit développement qui est le fruit d'un parfait partenariat entre les dirigeants et les dirigés selon Penjy Randrianarisoa, maire de la commune d'Ivato. Un partenariat qui s'est « manifesté par le paiement des impôts qui a permis d'entreprendre les divers travaux » selon toujours ses dires. Le premier adjoint au maire de confirmer ses propos.

