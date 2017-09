Madagascar: Antananarivo - Les montagnes d'ordures sont de retour

Les ordures s'amoncèlent partout dans la capitale malgache.

La population tananarivienne a fait le constat, les ordures commencent, une nouvelle fois, à s'entasser dans les rues, ruelles et quartiers de la capitale malgache. Une situation connue par les habitants de la ville des milles et qui n'en est pas à sa première fois. S'accumulant dans des bennes et faisant partie du paysage de la capitale malgache, les ordures sont difficiles à gérer.

Notamment, par les responsables aussi bien au niveau des communes qu'au niveau ministériel. Le cas du fokontany d'Ambohimanarina, où les ordures s'amoncèlent depuis des jours, sans une prise de décision des responsables illustre bien la situation.Des questions se posent alors sur le (les) pourquoi de cette situation. Les organismes responsables de la collecte et de la gestion des déchets publics manquent-t-ils de ressources financières pour mener à bien leur travail ?

En effet, le manque d'argent est la première cause attribuée lorsque l'on pose la question sur la situation d'accumulation des déchets dans la Capitale. Ce qui est en partie vrai. Mais outre la volonté politique et le manque de ressources humaines, il y a également la question du civisme. Plus particulièrement, un manque qui fait que de nombreuses personnes jettent sans sourciller leurs ordures un peu partout. Un geste qui est simplement anodin pour certains mais qui favorise l'accumulation des déchets.