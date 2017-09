Madagascar: Peinture - « Inspiration vers l'infini » orne les murs du Louvres

Réunis par la même passion, cinq artistes-peintres ont décidé de tenir une exposition collective au Louvres Antaninarenina.

Jusqu'à la fin de ce mois, Randriamiharison Jina, Antsiantsilavo Toky, Rabearivelo Dina, Petit Maître et R.Dolph présentent « Inspiration vers l'infini » au Louvres Antaninarenina. Une exposition d'une soixantaine de tableaux, mettant en avant les inspirations des douze peintres. Des toiles résultant d'un long travail et de recherche pour la plupart. Si certains sont effectivement restés dans la tradition en choisissant de mettre en avant des techniques plus communes, d'autres ont décidé de se faire audacieux et travaillent sur des matières pour les moins atypiques.

C'est par exemple le cas de R.Dolph qui est connu pour ses toiles sur des écorces de banane ou encore Dina Rabearivelo qui utilise un support pour les moins original pour ses œuvres : le papier journal. Ces tableaux à travers lesquels Petit Maître et ses compères retranscrivent leurs ressentis et leurs émotions, ils les ont préparés depuis des mois, voire des années. Et si certains sont plus concentrés sur les visages, d'autres valorisent les paysages. Ce qui n'est pas pour déplaire au visiteur, à la recherche de diversité.

Animés par la même passion et cette envie de faire avancer le milieu dans lequel ils évoluent, Randriamiharison Jina, Antsiantsilavo Toky, Rabearivelo Dina, Petit Maître et R.Dolph ayant chacun leur propre style se sont réunis autour d'un même thème « Inspiration vers l'infini » pour donner naissance à une exposition exceptionnelle. Peintre contemporain, Toky Andriantsilavo, un expert du portrait a décidé de se joindre à l'évènement. Il dessine ses modèles avec un hyperréalisme sensible. Sa prédilection pour le fusain et pierre noire, rehaussé au pastel blanc laisse apparaître l'âme capturée dans tout son vivant contraste. Portrait, paysage sans oublier les scènes de vie, Jina Randriamiharison joue sur tous les registres en restant fidèle à sa technique de prédilection : l'impressionnisme.

Depuis son entrée dans le milieu de la peinture, en 1998, Jina n'a cessé d'échanger et d'exposer dans les quatre coins de l'île pour pouvoir avancer et améliorer ses techniques, étant donné le manque et la quasi-inexistence d'école d'art à Madagascar. Dessinateur, peintre, poète, metteur en scène, Dina Rabearivelo, lui, a décidé depuis 2014, de dessiner sur du papier journal. « Inspiration vers l'infini », une expo à découvrir absolument... . Jusqu'au 30 septembre au Louvres à Antaninarenina.