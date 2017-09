Madagascar: ESDES - Des étudiants orientés à créer leurs propres projets

« Une matière d'orientation spéciale est enseignée aux étudiants quelque soit leurs filières », a évoqué Hanitriniaina Eléa Chilo, la directrice de l'ES-DES.

L'Ecole Supérieure de Développement Economique et Social (ESDES) mise en place par l'ONG ACDM (Actions Concrètes pour le Développement de Madagascar) participera au salon des Etudes Sup' qui aura lieu du 07 au 08 septembre 2017 au Palais des Sports à Mahamasina.

L'ESDES se démarque des autres universités et instituts comptant (une cinquantaine) qui seront présents à ce plus grand salon après bacc organisé par Mada Jeune. En effet, « notre objectif étant d'orienter les étudiants à créer leurs propres projets de développement ou à monter leurs entreprises en leur proposant des filières comme l'Economie, le Travail Social, la Gestion et l'Agronomie », a expliqué Hanitriniaina Eléa Chilo, la présidente de l'ONG ACDM, qui plus est la directrice de l'ES-DES lors d'une rencontre avec la presse hier.

En outre, « nous prodiguons des formations bien spécifiques grâce aux stages pratiques offerts par l'ONG ACDM et ses partenaires dans le cadre de leurs études universitaires. Et ces formations sont assurées par des enseignants chercheurs, des ingénieurs agronomes, des inspecteurs du travail et des cadres d'entreprise », a-t-elle enchaîné.

Evaluation systématique. Mais ce n'est pas tout ! Elle a fait savoir que l'ESDES effectue une évaluation systématique de chaque étudiant y inclus son comportement et son assiduité pour que tous les jeunes formés puissent bien maîtriser les domaines qu'ils ont choisis. Parlant des stages servant à mettre en pratique les formations théoriques, cela permettra aux étudiants de mieux s'imprégner de la réalité sur le terrain tout en collectant des données qui pourront leur être utiles dans la création de leurs propres projets de développement. Notons que les étudiants sont pris en charge par l'école durant leurs stages qui auront lieu dans les zones d'intervention de l'ONG ACDM.

Matière spéciale. Il faut savoir également que cette Ecole Supérieure de Développement Economique et Social, qui applique le système LMD, est habilitée par l'Etat. « Et à part les matières proposées aux étudiants, une matière d'orientation spéciale leur est enseignée pour chaque filière qu'ils ont optée. Des renforcements de capacité en matière de montage et conduite de projet, d'études de faisabilité, de suivi-évaluation et de planification de projet ainsi que dans les domaines de l'informatique, du multimédia, des langues et de la création d'entreprise, ne sont pas en reste », a précisé la directrice de l'ESDES.