Madagascar: ONG Bel'Avenir - Animation culturelle au festival Karitaka

Puis, il y aura la projection du film d'animation «Tempête de boulettes géantes I» pour les enfants des Centres d'Éducation Nutritionnelle de l'ONG, suivie d'un débat et discussion sur le thème «Solidarigraphie», thématique ciblée par l'ONG Bel Avenir pour le troisième trimestre de 2017, dans le cadre de sa campagne de sensibilisation et de collecte de fonds pour la scolarisation des enfants. A Mangily, les jeunes du groupe de capoeira Roda Malagasy du Centre d'Art et Musique, participeront à un séjour d'éducation environnementale de quatre jours.

Demain, visite au parc national de l'Isalo à Ihorombe. Une journée de sortie pédagogique pour le groupe de la Bloco Malagasy, au retour du festival Karitaka. Les filles auront l'occasion de découvrir la belle étendue du massif montagneux de grès jurassique et toutes les richesses faunistiques et floristiques qu'il renferme.

