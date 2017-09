Madagascar: BNI Madagascar - Participation active à la Vitrine du Vakinankaratra

Partenaire des gagnants, BNI MADAGASCAR a été présente à la 20e édition de la Vitrine du Vakinankaratra qui a eu lieu du 31 août au 2 septembre dernier à Antsirabe.

Cet événement économique permet une fois de plus à la « Banque de proximité de demain » de montrer la pertinence de sa stratégie de développement inclusif. Participante assidue lors des précédentes éditions de ce grand rendez-vous économique régional, BNI MADAGASCAR y trouve de nouveau une opportunité pour proposer la large gamme de produits et services bancaires aux nombreux exposants et visiteurs de différents secteurs.

Pour BNI MADAGASCAR - bien présente dans la ville des eaux avec deux agences et plusieurs GAB - c'est une occasion de sensibiliser la population non bancarisée à avoir un compte bancaire et aussi une opportunité de valoriser ses produits bancaires et ses offres de crédit pour les Particuliers, les Professionnels et les Entreprises.

« La participation de BNI MADAGASCAR à cette plateforme des acteurs du développement témoigne de son engagement socio-économique dans cette région à grande potentialité du Vakinankaratra » explique Nantatiana Ratovohery, Directrice de l'Agence d'Antsirabe.