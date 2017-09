Madagascar: Elevage - Une plante fourragère en expérimentation

L'alimentation du bétail constitue une des conditions sine qua none pour le développement du secteur de l'élevage à Madagascar.

Parlant de l'élevage bovin, il faut cultiver des plantes fourragères sur une superficie de un hectare pour pouvoir nourrir un seul bovidé. Face à cette situation, le ministère auprès de la Présidence en charge de l'Agriculture et de l'Elevage travaille en partenariat avec l'Institut de recherche de JUNCAO et du National Engineering Research Center of JUNCAO Technology dans le but d'introduire et d'expérimenter une espèce de plante fourragère à Madagascar.

L'avantage de cette espèce étant de faire nourrir vingt têtes de bovidés sur une surface d'un hectare cultivée. C'est ce qu'on a appris lors de la rencontre entre le ministre auprès de la Présidence en charge de l'Agriculture et de l'Elevage, Rivo Rakotovao et Mme LIN DONGMEI Vice- Directeur du National Engineering Research Center of JUNCAO Technology et Vice-Directeur de l'institut de recherche de JUNCAO, tout récemment.

« Cette espèce de plante fourragère sera expérimentée à Antananarivo et à Antsirabe », a évoqué le ministre de tutelle. Notons que les fourrages sont également nécessaires pour obtenir un meilleur rendement de production des vaches laitières, à part la bonne conduite de la technique d'élevage.