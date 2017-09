Sénégal: Bambey / Vers la création d'un centre de santé à Réfane - Une initiative citoyenne de l'Asad

Une assemblée générale de l'association solidarité et action pour le développement de Refane s'est tenue hier, lundi 4 septembre, à l école élémentaire de Refane. Le but est de sensibiliser les populations sur le projet de création d'un centre de santé secondaire. Il s'agit d'une préoccupation de cette localité à cheval entre trois communes Touba-Toul, Ndiekh Sirakh et celle de Refane où les patients meurent en cours de leur évacuation vers Khombole ou Dakar.

L'association solidarité et action pour le développement de Réjane dans le département de Bambey s'est engagée à réaliser le Projet de construction d'un centre de santé secondaire. Cette action citoyenne mise en œuvre par les émigrés de la Diapora vise à mettre fin aux difficultés auxquelles sont confrontées les populations de Refane, localité située à cheval entre les communes de Refane Touba Toul et Ndiekh Sirakhe. Asse Yade a confié que «le projet de construction d'un centre de santé émane de la diaspora particulièrement de nos frères basés en Afrique du Sud. Depuis des années nous avons constaté que Refane souffre de problèmes. Des gens meurent sur la route des structures sanitaires entre Kombole et l'hôpital». Selon lui, «des millions ont été mobilisés par les populations locales». C'est pourquoi il invite l'état et les partenaires à accompagner cette initiative citoyenne.

Cette assemblé générale tenue par l'association solidarité et action pour le développement de Refane a coïncidée avec la visite du Président de la fondation AMI association médicale internationale. Le Professeur Fernando Noble s'est d'ailleurs engagé à accompagner ce projet. «Je crois que le véritable développement soutenu implique la participation et la volonté des populations. La population de Refane et des populations environnantes l'ont démontré. Nous sommes là pour apporter l'apport complémentaire nécessaire pour que ce projet soit effectivement concrétisé. Il n'y a pas de développement durable sans développement de la santé», a-t-il soutenu.

Le maire de Refane a lui aussi engagé son conseil municipal dans la réalisation de ce projet. Djib Thiaw n'a pas manqué de lancer un appel à tous les fils de Refane à s'impliquer pour la réussite de ce projet. «Je leur dis qu'au delà du discours, de l'engagement, il faut passer à l'action pour que ce projet soit dans les brefs délais une réalité visible sur le terrain. Nous avions fait un délibéré sur le site pour une superficie de 2 hectares. Ensuite, au sortie de cet hivernage, la commune s'engage à mettre le mur de clôture et à remettre les clés à cette association», a déclaré l'édile de la ville. Il faut rappeler que l'association médicale internationale qui intervient depuis 1996 dans cette zone a construit les cases de santé de Rewmao, de Mbambey et un centre de couture.