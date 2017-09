Maroc: Diaspora - Platinium conseils et Bank de solidarité organisent des journées de consultations médicales gratuites au Maroc

Environ 600 consultations de médecine au profit des Subsahariens et des réfugiés auront lieu au sein de la commune d'arrondissement Essoukhour Assawada, sis au 448, Bd Mohammed V Belvédère à Casablanca (Maroc), du 22 au 23 septembre 2017, de 08h à 17h00. Elles seront précédées d'une conférence de presse

Après la journée de consultations médicales gratuites organisée par l'association Bank de solidarité et Platinium conseils présidé par le Congolais Ebeha Beyeth Gueck, à la Fondation Orient-Occident à Rabat (Maroc), le 21 janvier 2017 au profit des Subsahariens et réfugiés au Maroc, dont 200 personnes ont bénéficié ; ces deux structures reviennent à la charge en organisant la troisième édition qui vise à dispenser environ 600 consultations de médecine.

La journée de consultations gratuites, en tant qu'initiative de solidarité, sera organisée, le samedi 23 septembre 2017 de 08h à 17h00, en partenariat avec les médecins subsahariens en spécialisation dans les établissements hospitaliers marocains et leurs collègues médecins marocains. Elle mobilisera une vingtaine d'entre eux dans différentes spécialités, à savoir : cardiologie, chirurgie cardiaque, neurologie, odontologie, stomatologie, ophtalmologie, gastro-entérologie, traumatologie, ...

En outre, sont prévues également au programme de cette campagne médicale, des expositions, la sensibilisation aux problèmes de santé, l'aide médicale au profit des nécessiteux, la distribution gratuite de vêtements et de couvertures, la distribution de kits scolaires...

Dans le cadre de cette opération, les personnes souffrant de maladies bénignes pourront bénéficier d'une médication gratuite à la limite des stocks disponibles. Par ailleurs, le suivi est prévu pour les personnes nécessitant une intervention chirurgicale, et ce, en coordination avec les établissements hospitaliers au sein desquels travaillent les médecins qui participeront à cette campagne.

Cette journée sera précédée par une conférence-débat qui aura lieu la veille, notamment le vendredi 22 septembre de 15h30 à 17h30, sur le thème « Démocratie participative et santé : l'affaire de tous ! ».

Donnant le sens de ces journées, le président de Bank de solidarité, Ebeha Beyeth Gueck a déclaré : « Ces consultations gratuites sont notre contribution pour aider et soutenir les efforts du gouvernement marocain. Nous profitons de pareilles occasions pour sensibiliser les gens, car plusieurs Subsahariens ne sont pas au courant qu'il ya des services sociaux dont ils peuvent bénéficier dans les hôpitaux publics. »

A quoi servent l'association Bank de solidarité et Platinium conseils ?

L'association Bank de solidarité est une organisation non gouvernementale (ONG) qui a pour objectif de venir en aide aux laissés-pour-compte de la société tant au niveau national qu'international, sans distinction aucune d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale et de proposer des actions pouvant faciliter leur réinsertion. Elle accueille les personnes en grande difficulté par une aide appropriée sur le plan matériel et moral dans le respect de ses convictions et de sa dignité. Sa mission est d'impliquer toutes les catégories sociales dans la gestion de la chose publique sans discrimination. Platinium Conseils, par contre, est une agence de communication de l'Afrique du Nord et de l'Afrique Centrale. Elle a pour vocation de créer un pont entre ces deux régions et ainsi faciliter les échanges entre les différents acteurs économiques et sociaux.