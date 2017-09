Congo-Kinshasa/Tunisie: Eliminatoires Mondial 2018 - Les Congolais gardent leur optimisme

« Cédric Bakambu est un buteur. Il a des automatismes fantastiques de buteur. Mais quand vous le placez dans des situations difficiles, il s'émousse sur le terrain. C'est ce qu'on a vu le vendredi à Tunis. A un moment donné, les Congolais ont pris d'assaut le camp tunisien mais sans conviction. Bakambu doit avoir un appui nécessaire pour qu'il se déclenche comme il en a l'habitude. Il y a eu un manque de coordination entre Bakambu et Kabananga à la pointe de l'attaque. Pour surprendre les Tunisiens, le coach peut placer une attaque à trois (Kabananga, Bakambu et Mubele). Au milieu, Bope peut travailler avec Bompunga et Maghoma) », propose un autre Congolais.

Un analyste sportif rassure en ces termes : « Les Léopards ont eu du mal à déployer leur jeu à Tunis à cause du système de jeu mis en place par le coach Ibenge. Placé du côté gauche, Issama Mpeko n'était pas dans sa peau. Le coach lui a donné du travail qu'il ne pouvait pas satisfaire parce qu'il n'était pas sur son pied habituel. Kabanganga ne pouvait rien parce qu'il y avait absence totale d'animateur de jeu de la trempe de Kebano, qui est blessé. Pour contrer les Tunisiens mardi à Kinshasa, Ibenge doit comprendre que son milieu doit tourner normalement. Il peut même tenter de titulariser Mpoku et Afobe pour chercher à tuer le match dès l'entame ».

La RDC a quatre-vingt-dix minutes pour sauver son rêve de la qualification pour le Mondial 2018. Les Congolais restent confiants et s'attendent à un match un peu plus plaisant au stade des Martyrs, à 18h30.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.