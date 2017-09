Congo-Kinshasa: Traque des opposants - Le pays tend dangereusement vers le totalitarisme

« Depuis Samedi à 4 heures du matin, la résidence du Coordonnateur du Rassemblement Grand Katanga est toujours cernée par les éléments de la police. Et même ce dimanche, Kyungu a été empêché de se rendre à l'église. Plus grave, ils sont allés encercler la basilique de la Kenya à l'heure de la messe pensant qu'il était déjà là », a dit Me Sonvil Mukendi, porte-parole du Rassemblement au Haut Katanga, contacté par Actualite.cd.

Le meeting prévu par le Rassemblement, le dimanche 3 septembre, à Lubumbashi, n'a pas non plus eu lieu. Le lieu prévu pour ce rendez-vous, ainsi que la résidence de Kyungu wa Kumwanza, coordonnateur de cette plateforme dans la province, ont aussi été quadrillés par la police qui empêche tout attroupement des militants.

« La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente ». Hélas ! Cette disposition de l'article 26 de la Constitution n'est plus respectée par le pouvoir en place. Motivant sa décision d'interdiction de la manifestation du Rassemblement le dimanche, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a prétexté que c'est suite aux dégâts causés lors des manifestions des 19 et 20 décembre 2016.

Pire, le président du Rassemblement a été cueilli à l'aéroport par la police et conduit, manu militari, jusqu'à sa résidence de Limeté. Avant cela, des policiers ont usé des gaz lacrymogènes pour disperser des militants le long du boulevard Lumumba et à la 10ème rue Limeté.

À Kinshasa, le gouverneur André Kimbuta n'a pas dérogé au mot d'ordre donné par le régime d'interdire les manifestions du Rassemblement. Non seulement le meeting du Rassemblement a été interdit, l'autorité provinciale a instruit aussi la police d'empêcher les militants du Rassemblement d'aller accueillir Félix Tshisekedi à l'aéroport international de N'djili. Les attroupements étaient proscrits aux alentours de l'aéroport et le long du boulevard Lumumba.

La République démocratique du Congo ressemble de plus en plus à un Etat policier. Le régime en place à Kinshasa se complait à instrumentaliser systématiquement les institutions de la République en vue de la réalisation de son objectif inavoué de réinstaurer une dictature au cœur de l'Afrique, vingt ans après le départ du maréchal Mobutu.

