Cameroun: SIC Makepe - Controverse autour d'une école

Le préfet du Wouri appelle à l'apaisement en attendant la délocalisation annoncée du complexe « Le paradis des Anges ».

En juin dernier, la Société immobilière du Cameroun (Sic) a saisi le préfet du Wouri à travers une requête, signalant un climat délétère entre des acquéreurs du bloc A de la cité Sic Makepe. Un groupe scolaire, « Le paradis des anges », a suscité des griefs de riverains, qui se plaignaient des mouvements de voitures et autres nuisances sonores attribués à l'école. Bien plus, la promotrice a obstrué une servitude et empiété sur l'espace vert. Après la Sic, le collectif du bloc A a également saisi le préfet du Wouri.

Lors d'une réunion à la préfecture, l'on a appris que ce groupe scolaire existe depuis plus de 20 ans et est en règle. Au départ, c'était juste une crèche, qui a été transformée en maternelle, et pour finir est devenue un groupe scolaire avec tout ce que cela comporte comme effectifs - actuellement près de 500 élèves. Lorsque le problème de nuisance sonore s'est posé, la promotrice du groupe scolaire et les voisins avaient décidé d'un commun accord d'ériger une barrière de sécurité.

Chacun devait débourser 25 000 F comme contribution et les parents pouvaient se garer de l'autre côté de la barrière, parcourir les 100 mètres qui séparent la barrière des classes à pied, pour accompagner leurs enfants. Pour des raisons qu'on ignore, la promotrice aurait saisi un juge de référés pour que la barrière soit enlevée. D'où la grogne du collectif et sa réaction.

D'après le conseil de la Sic, Me Simone Feoketchang, avocate, on ne doit pas changer la destination des habitations de la Sic. Si c'est à usage d'habitation qu'un local est pris, il doit demeurer ainsi. Toujours selon le conseil de la Sic, les autorisations d'acquisition pour construction d'une école devraient respecter certaines normes, telle que la superficie qui doit être d'au moins 1000m2, car il faut prévoir des espaces de jeux, ce qui n'est pas le cas de cette école.

Par ailleurs, les voisins se plaignent des nombreuses caméras installées çà et là. Après la descente il y a quelques jours de la commission mise sur pied par le préfet du Wouri, Joseph Bertrand Mache, il est envisagé la délocalisation du groupe scolaire pour un espace plus approprié et mieux respectueux des règles d'urbanisme.

Joseph Bertrand Mache: « Il faut délocaliser l'établissement »

Préfet du Wouri.

Comment pourriez-vous présenter la situation du complexe scolaire « Le paradis des Anges »?

J'ai été saisi courant juin par la Société Immobilière du Cameroun (Sic), à travers une requête révélant un climat délétère, entre les acquéreurs de la Cite Sic Makepe bloc A, où se trouve logé le complexe scolaire « Le paradis des anges ». Les riverains se plaignaient de leur impossibilité de jouir de l'espace public commun, l'obstruction des servitudes par ce groupe scolaire et des nuisances consécutives à cette activité. Nous avons mis sur pied une commission et à la diligence de la Sic, la commission est descendue sur le site la semaine dernière. Cette descente a permis d'observer les allégations de la Sic et ses clients, à la suite de quoi j'ai tenu une séance de travail ici à la préfecture.

En quoi a consisté la séance de travail ?

Elle a consisté à revisiter les modalités de création de l'école. Le groupe est autorisé depuis une vingtaine d'années, donc est en règle. Mais on est en présence d'un dysfonctionnement. Il engage d'abord la Sic, face à ses responsabilités et le logement qui était dédié à l'habitation. Ces appartements ont été transformés et la promotrice a commencé par une crèche et par la suite une pré-maternelle, une maternelle et enfin une école primaire. C'est évident que sur le terrain, il y a des nuisances du fait de l'école dans un environnement qui est dédié à l'habitation. C'est également évident que les autres acquéreurs n'arrivent pas à se mouvoir comme cela est dû. C'est une tolérance qui a peut-être atteint son pic.

Quelles sont les premières mesures prises ?

Nous avons prescrit à la Sic de tenir une séance de travail avec la promotrice et les acquéreurs de ce bloc, afin de s'entendre sur deux recommandations. La première, inviter la promotrice à libérer les servitudes obstruées, l'espace public commun, la seconde, envisager la délocalisation, compte tenu de ce qu'il n'y a plus de convivialité. La Sic dès le lendemain a réuni autour d'elle les parties.

Manifestement, il n'y a pas eu de conciliation. La promotrice nous a fait tenir les dispositions prises en vue de la libération des servitudes et autres. J'ai également fait dresser un rapport technique par le chef service de l'urbanisme et la délégation départementale du Minduh. Et le chef service du patrimoine à la délégation départementale des Domaines qui indique que l'ampleur de l'activité scolaire n'est plus compatible avec l'infrastructure.

En tout état de cause, il doit être envisagé la délocalisation de l'école. Mais dans l'immédiat, nous avons la rentrée, un groupe scolaire en règle, des parents ayant déjà pris des engagements. Ce n'est pas facile. Nous pensions que l'entente entre acquéreurs, promotrice et voisins allait être possible.