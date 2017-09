Cameroun: Mifi - L'UNDP renouvelle son bureau

Les listes en compétition, que ce soit au niveau des sections de Bafoussam I, Bafoussam II et Bafoussam III, tout comme à la fédération départementale UNDP de la Mifi, seront consensuelles. Approuvés par acclamation, ces bureaux vont être aussitôt installés par le représentant du président national, qui rappelle qu'ils ont pour mission prioritaire, d'aller à la quête des nouveaux militants et de maintenir la flamme du parti dans leurs zones de compétence. Doté de la légitimité avec un troisième mandat consécutif de cinq ans, le président de la fédération de la Mifi, François Zavier Fonkou Wolong, a présidé le meeting qui a suivi.

La base militante de l'Union nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP) dans le département de la Mifi s'est fortement mobilisée le samedi 19 août dernier à la place des fêtes de Bafoussam pour une triple cérémonie: l'élection et l'installation des bureaux de l'UNDP dans la Mifi, suivies d'un meeting populaire. Pierre Flambeau Ngayap, le secrétaire général de l'UNDP, représentant Maïgari Bello Bouba, le président national de ce parti, plante le décor des élections en précisant qu'il s'agit d'un processus engagé depuis le mois de février, qui vise à renouveler toutes les instances dirigeantes de ce parti.

