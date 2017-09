Cameroun: Eliminatoires Mondial 2018 - Un nul pour l'honneur

Les Lions indomptables ont enterré tout espoir d'être en Russie l'an prochain après leur 1-1 hier à Yaoundé, face au Nigéria.

Eviter de revivre le scénario de ce fameux vendredi 1er septembre 2017 à Uyo. Se battre pour l'honneur du Cameroun et tenir son rang de champion d'Afrique devant son public. Voilà en quelque sorte résumés les objectifs des Lions indomptables au moment de fouler la pelouse du stade Omnisports de Yaoundé, hier à 18 h. Du moins, si on s'en tient aux discours des différents protagonistes à la veille de la 4e journée des éliminatoires de la coupe du monde Russie 2018. Et la qualification alors? On n'y pensait plus vraiment.

Pour l'occasion, Hugo Broos a effectué quelques changements surprenants dans son onze de départ, par rapport à vendredi. Yaya Banana remplaçait ainsi Michael Ngadeu-Ngadjui, sous le coup d'une suspension, en défense centrale ; au milieu de terrain, Arnaud Djoum a démarré la rencontre. Mais surtout, en attaque, Jean Pierre Nsame et Fabrice Olinga étaient titulaires en lieu et place de Christian Bassogog et Vincent Aboubakar. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Cameroun a montré un visage légèrement plus conquérant et déterminé qu'il y a quatre jours.

Légèrement, car l'équipe a aussi souvent étalé ses lacunes avec un milieu de terrain dominé et une attaque brouillonne et maladroite. Comme sur cette frappe de Jean Pierre Nsame à la 9e min, pas assez appuyée, qui passe à côté des buts d'Ikechukwu Ezenwa. La défense, elle, était souvent dépassée, avec un Teikeu incapable de prendre ses responsabilités. D'ailleurs, c'est à la suite d'un cafouillage incroyable dans la surface camerounaise que Simon Moses, complètement oublié au second poteau, ouvre le score à la 30e min.

Le Nigeria, fort de sa victoire du match aller, a laissé le contrôle du jeu aux Camerounais, misant sur les contre-attaques déjà fatales à Uyo. La rentrée, en seconde période, de Bassogog et Aboubakar, va quelque peu changer la donne puisque le Cameroun obtient un penalty à la 74e min, transformé par Vincent Aboubakar (1-1). L'honneur est sauf, surtout qu'il reste invaincu à Yaoundé depuis la défaite en demi-finale de la CAN 1972. Et les champions d'Afrique vont s'en contenter, malgré des occasions en fin de match.

Un résultat qui satisfait les acteurs, notamment le sélectionneur des Lions indomptables, Hugo Broos, qui a apprécié le jeu produit par son équipe. Et tant pis si la prestation de l'arbitre central, le Gambien Papa Gassama Bakary, n'a pas non plus été des plus irréprochables. Les Nigérians, eux, sont bien contents d'avoir pris quatre points sur six face aux Lions indomptables. Même s'il leur faudra certainement attendre la 5e journée, dans un mois, pour composter leur ticket pour la Russie.

Le Cameroun lui devra se contenter des souvenirs engrangés pendant la coupe des Confédérations en juin dernier. Avec trois points, il ne peut plus rattraper le Nigeria et ses 10 points au classement. Et ça, on l'a compris hier, ce n'était plus vraiment une préoccupation.