dangereux dealers, des trafiquants de drogue, des criminels et tueurs. Une action militaire qui selon les sceptiques, rencontrent toujours l'adhésion des populations, même en Colombie. Pour les tenants de cette thèse, la version des faits du Mindef est d'autant plus « romantique », qu'elle est suivie de la suspension du commandant de compagnie de gendarmerie de Bui. « Pour une légitime défense et une action de lutte contre les criminels en plus !? », s'exclame-t-on.

Aux fins d'équilibre de l'information, Camer.be qui déjà a publié hier dans son intégralité et de manière unilatérale le communiqué du Mindef y relatif, vous le propose une fois de plus, dans une affaire où certains analystes, ne croient pas un seul mot de la version officielle qui veut que les gendarmes eussent été attaqués, en poursuivant de

A l'origine de la fusillade, nous indique-t-on, les gendarmes auraient tenté en vain, de contraindre par la force, un garçon à se rendre à l'école. Le jeune homme, précise-t-on, aidait alors son père à paitre les chèvres de leur famille. « Devant l'obstination du jeune homme à obtempérer, les gendarmes, seraient alors entrés dans la maison, et piller biens et argent. Devant cette scène désolante, l'adolescent se serait alors vigoureusement opposé. D'où l'escalade de violence qui aurait conduit à la mort de ce dernier, par un coup de fusil d'un gendarme qui lui aurait explosé le crâne», nous confie une source.

Seulement, des informations obtenues par Camer.be dans le principe journalistique du recoupement et de la confrontation des sources, laissent entendre que la version officielle des faits tragiques de Bui, est « grossièrement mensongère » et aux antipodes des faits, quand elle n'est pas tout simplement irrecevable.

