Cameroun: Un mort dans des échauffourées dans le Bui

Le drapeau de l'État fantôme de l'Ambazonie a été hissé en plein centre-ville. Selon plusieurs sources, les forces de l'ordre (police et gendarmerie) débordées ont demandé des renforts de la gendarmerie, de la police et des unités des forces de 3e catégorie de l'armée en provenance de Jakiri.

Un civil décédé et un gendarme grièvement blessé. C'est le bilan d'un affrontement violent hier entre les forces de l'ordre et des populations de Kisem, département du Bui, région du Nord-Ouest. D'après un communiqué signé le 4 septembre 2017 du ministre de la Défense (Mindef), Joseph Beti Assomo, l'incident est survenu au cours d'une opération de lutte contre les stupéfiants dans la matinée.

