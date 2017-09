Cameroun: Maladie de l'œil - Des gamins victimes du Glaucome à Bafang

C'est ce qui ressort d'une campagne de consultation que vient de mener conjointement dans cette ville chef-lieu du département du Haut Nkam, la fondation MOJE et l'Association POO NKWE'NI de France

Dans son essence, le Glaucome est une maladie de l'œil qui provoque une diminution irrémédiable du champ de vision, avec pour conséquence les dommages au nerf optique. C'est la deuxième cause de la cécité dans le monde après la cataracte, à en croire un résultat d'enquête rendu public en 2012. Le Glaucome touche surtout les personnes qui ont un certain âge, plus de 45 ans d'après les spécialistes. Ça c'est sans compter avec certaines réalités des zones tropicales. Réalités liées à des conditions de vie et d'alimentation exécrables des populations qui ne contrôlent pas toujours ce qu'elles consomment et même certaines conditions d'hygiène, à cause des vicissitudes de la vie. La récente actualité de Bafang dans le Haut-Nkam est la preuve à suffisance que de nos jours, plus personne n'est à l'abri de cette maladie qui pourrait constituer un réel problème de santé publique au Cameroun, d'où la nécessité de se faire consulter très souvent par des spécialistes en la matière, afin d'éviter toute surprise désagréable. Trois jeunes de moins de 20 ans viennent d'être sauvés de justesse de la cécité par le Glaucome grâce à une opération remarquable, une synergie d'actions entre la Fondation MOJE et l'Association POO NKWE'NI à Bafang. C'était le 22 Août 2017.

En effet, pour marquer sa présence et donner un coup de pouce aux parents et à la jeunesse sur le sentier des préparatifs de la rentrée scolaire 2017-2018 dont les carillons retentiront dès Lundi prochain, Momo Jean, président de la Fondation MOJE dont le siège social est basé à Bafoussam, a bien voulu apporter son soutien pour une année scolaire réussie, par cette campagne ophtalmologique dans un de ses centre annexes à Bafang dans le Haut-Nkam. Elle se fera accompagner dans ce déploiement pour plus d'efficacité par une autre fondation à but humanitaire, l'association POO NKWE'NI de Grenoble/ France qui œuvre dans l'encadrement des enfants orphelins ou handicapés. Le travail abattu sur le terrain a été remarquable et les populations bénéficiaires en ont salué à juste titre, l'initiative qu'elles aimeraient revoir très souvent.

Au total 26 personnes ont été reçues pour cette campagne. Soit 16 enfants donc l'âge varie de 6 à 19 ans et 10 adultes de 30 à 57 ans. En termes de résultats, l'on note chez les enfants la présence du Glaucome, la Cataracte congénitale, les Amétropies, les conjonctivites allergiques et les conjonctivites bactériennes. Chez les adultes, l'on a dénombré 07 cas d'amétropies. 01 Cas de conjonctivite bactérienne. 01 cas de conjonctivite allergique.

Il sera alors question au terme de ces consultations, d'assurer le suivi visuel de ces enfants, qui ne demandent qu'à avoir les yeux en bonne santé pour mieux préparer leur avenir. Engament pris personnellement par Momo Jean qui tient d'aller jusqu'au bout pour soutenir les personnes déshéritées. Pendant que l'équipe de la fondation de MOJE se donnait corps et âme sur le terrain à travers des consultations, le promoteur a trouvé une minute pour une visite de courtoisie au Dr Mata Djem, chef de service de santé de district de Bafang avec qui ils ont longuement échangé sur la présente opération. Il faut préciser ici que le district de santé de Bafang fait partie des districts partenaires de la Fondation MOJE avec un point focal couvrant le service de district de santé de Bafang, Kekem et Bandja au Nom de Action Social pour un Développement Intégré (ASDI).