Congo-Brazzaville: Le Chef de l'Etat angolais, une référence pour les africains - Sassou Nguesso

Luanda — La posture et l'héritage du Président angolais, José Eduardo dos Santos, seront toujours pour tous les peuples du continent et tant d'autres, une grande référence, a dit le Chef de l'Etat de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso.

Le numéro un congolais a tenu ces propos avant de quitter Luanda après une visite de quelques heures dans la capitale angolaise où il s'est entretenu avec son homologue angolais ,José Eduardo dos Santos.

« Nous sommes confrontés à plusieurs batailles et luttons pour le bien-être de nos deux peuples et, en ce moment où il a pris la liberté d'abandonner la vie politique, au moins la Présidence de la République, je ne me priverais pas de me déplacer pour honorer ce geste », a-t-il dit.

Selon lui, José Eduardo dos Santos est une personne de grandes qualités, un dirigeant qui a marqué et continuera à marquer son temps.

"Je le connais il y a très longtemps, depuis le temps des luttes de libération nationale, dans les années 60 ou 70 lorsqu'il arrivé à Brazzaville (Congo), en compagnie du Président Agostinho Neto et moi, en ce moment j'étais avec le Président Marien Ngouabi », a fait savoir Sassou Nguesso.

Depuis toujours, nous échangeons des impressions, et il continue d'être un leader clairvoyant, qui a pu amener l'Angola et l'Afrique vers un meilleur horizon, en donnant des opinions qui ont résolu plusieurs problèmes en Angola et dans le monde.