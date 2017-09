Angola: Cunene - Le personnel des services pénitentiaires en formation sur la technique pénitentiaire

Ondjiva — 141 employés des services prisonniers des provinces de Huila, Cunene et Namibe participent mardi à Peu Peu, municipalité d'Ombadja, à une formation visant à améliorer l'exécution des tâches de spécialistes de la branche et plus d?efficacité dans la gestion des prisons.

Le cours sur la technique pénitentiaire aura lieu durant 45 jours, à la prison de Peu Peu, à 132 kilomètres d'Ondjiva. Il compte également sur la participation du personnel de la Police nationale, de la Protection civile et incendies.

A l'occasion, le directeur du Service pénitentiaire de Cunene, Mario Francisco, a dit que le cours visait à former les agents dans la contribution et la réhabilitation des prisonniers et à fournir un meilleur service à la population criminelle.

Il a fait savoir que les participants aborderaient les matières liées à la moralité civique, à la réadaptation des prisonniers, au contrôle criminel, à la sécurité et à l'ordre interne, dans le but d'améliorer le travail quotidien des agents envers les détenus, leur réadaptation et leur forme comportementale.

Pour sa part, le délégué de l'intérieur à Cunene, le commissaire Tito Munana, a expliqué que le ministère de tutelle serait disposé à former les troupes pour fournir un service plus efficace, moderne et humanisé à la population carcérale.

Il a ajouté que les connaissances à acquérir rendraient la gestion des prisons plus efficace dans le cadre d'exécution des peines et mesures de détention.