Sénégal: Plaidoyer pour une meilleure considération pour les personnes à mobilité réduite

S'adressant aux étudiants et aux jeunes enseignants, ce dernier les a invités à "oser affronter l'avenir". Il les a également exhortés à s'imprégner des maux de sa société, afin de pouvoir y apporter des solutions et partant, contribuer au développement de leur pays, tout en continuant d'apprendre, car selon lui, "un enseignant qui cesse d'apprendre, doit cesser d'enseigner".

Elle a rappelé que le chef de l'Etat, Macky Sall, a mis en place "une politique sociale salutaire à l'endroit des personnes à mobilité réduite". Celle-ci vise à leur assurer une meilleure accessibilité aux lieux publics et à favoriser la levée des barrières pour leur "permettre de mieux se mouvoir dans la société et participer pleinement et activement avec dignité au développement" du pays, a précisé Mme Cissé.

