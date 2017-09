Sénégal: Invendus de moutons de Tabaski 2017 - Les vendeurs sénégalaise font les frais d'une dérégulation

Ils sont nombreux, les vendeurs de ruminants à devoir vendre à vil prix ou alors à payer les frais de transport retour des invendus de moutons de la Tabaski 2017 pour espérer rentrer dans leurs fonds.

C'est le constat fait hier, lundi 4 septembre, dans les différents points de vente de la capitale sénégalaise. Une situation laborieuse mettant le gouvernement au banc des accusés.

Trois jours après la Fête de Tabaski 2017, les moutons bêlent encore dans différents points de vente de la capitale sénégalaise. Au foirail de Rufisque, Yarakh, Grand Dakar, Liberté 6, les moutons invendus sont visibles, laissant au passage des vendeurs qui ne cachent aucunement leur désolation. Trouvé sur les allées Liberté 6, peu après le rond-point Jvc, Souleye Sow, venu du département de Podor a, par devers lui, plus de 100 moutons invendus. «C'est regrettable, cette situation que l'Etat a savamment orchestré.

Nous avons beaucoup dépensé pour venir à Dakar. Rien que pour le transport, j'ai dépensé 450 000 FCFA. A cette dépense, l'eau, l'aliment et autres», a-t-il confié. Poursuivant sa diatribe, il laisse entendre: «Regardez tout le long, il n'y a aucun mouton venu du Mali, de la Mauritanie et du Burkina Faso dans les différents point de vente de la capitale sénégalaise. Leurs moutons ont été tous achetés. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à devoir payer les frais, déjà très exorbitants».

En cause, selon le susnommé: «C'est le ministre de l'Elevage qui a ouvert les frontières aux maliens, mauritaniens et Burkinabés qui se sont tirés d'affaires. Mieux, l'on nous parle de sécurité, à part la lumière qui est là depuis toujours, rien de nouveau». Mactar Sow de Galoya (Podor) sur les voies menant au Camp pénal de liberté 6 de renchérir: «Je suis venu avec 175 moutons et j'ai vendu environ une trentaine. Vous voyez ce qui reste à revendre à vil prix ou alors à ramener. Et les gens sont de mauvaise foi. Ecoutez-moi ce bonhomme qui me parle de 20 000 FCFA pour un mouton sous prétexte qu'il est petit ou il y a trop de moutons. Même un petit agneau ne coûterait pas ce prix messieurs ». Marquant ainsi toute sa désolation, il fait remarquer: «Pour cette opération j'ai dû faire recours à la banque. Et les banques sont exigeantes par rapport aux engagements».

Décriant cette situation, il laisse entendre: «Tout ceci, est le fruit d'une mauvaise politique du gouvernement sénégalais à travers son ministre Aminata Mbemgue Ndiaye qui a ouvert les frontières aux maliens, mauritaniens et burkinabais. Ils ont été les premiers sur les lieux et ont vendu tous leurs moutons. Nous sommes les derniers sur les lieux et nous n'avons rien vendu».

Pour éviter que pareille situation se reproduise, il préconise: «Il faut que nos gouvernants, avant toute mesure, prennent langue avec les différents éleveurs du pays pour évaluer l'existant et seulement à partir de ce moment ouvrir le marché aux autres pays pour assurer l'approvisionnement du marché national». Même situation à grand Dakar, Demba Sow trouvé couché à même le sol, se confie: «Sincèrement, l'opération de cette année a raté. J'ai contracté un prêt à la banque qui risque de me coûter cher. Avec ces invendus, c'est encore des dépenses. Je vais devoir encore payer un camion pour ramener les moutons».

Et de s'offusquer: «Soit le gouvernement est prêt à aider ses éleveurs ou alors ceux des pays riverains».