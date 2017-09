Sénégal: Marché du ciment - La surproduction menace le secteur

«En fin 2016, Sococim a fini avec 58% de parts de marché. Quand vous êtes trois cimentiers sur un marché et que vous représentez 56 à 58% de parts de marché, vous pouvez vous estimez heureux», a dit Youga Sow à l'occasion de la cérémonie annuelle de remise des moutons de tabaski aux imams de Rufisque et de Bargny.

Ainsi donc de l'avis de, Youga Sow ce contexte difficile exige des solutions et une bonne intelligence managériale pour s'en sortir. Et pour cela se résume à la capacité d'innovation car seule l'innovation peut permettre de survivre dans ce contexte.

«En 2016, le marché du Sénégal a terminé à 3,2 millions/ t, cela ne fait même pas la moitié de 8 millions. Heureusement qu'on a un pays comme le Mali où on exporte une partie de la production. Des broyeurs sont en train de s'installer dans ce pays et dans quelques années, on ne pourra pas envoyer du ciment là-bas», alerte Youga Sow. Il s'y ajoute que le Sénégal reste le pays où l'on enregistre les plus bas prix du ciment en Afrique de l'Ouest, avec une diminution de 15 000 fcfa au cours des 5 dernières années.

Notamment les PME de Rufisque et Bargny, qui, au cours de l'exercice 2015-2016, ont pu engranger entre 3,5 milliards Fcfa à 4 milliards Fca, dans le cadre des services et prestations faits avec la Sococim.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.