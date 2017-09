Burkina Faso/Sénégal: Éliminatoires Mondial 2018 - Le match de ce soir constitue un tournant décisif pour les Lions

Le Sénégal attaque ce mardi 5 septembre à Ouguadougou les phases retours des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en affrontant le Burkina Faso pour le compte de la 4e journée.

Tenus en échec sur leur pelouse et distancés au classement par les Etalons, les Lions amorcent un tournant décisif. La victoire reste un impératif pour les Sénégalais s'ils veulent garder leur destin en main à trois journées de la fin.

En laissant filer deux précieux points à domicile lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, le Sénégal est presque condamné à l'exploit à Ougadougou où il affronte ce mardi, le Burkina Faso. En faveur de son match nul obtenu devant son public (0-0), les Etalons en ont profité pour garder la tête du groupe B (5 points +2). A un petit point des Lions qui sont désormais deuxièmes avec 4 points (+1).

Autant donc dire que les jeux restent grandement ouverts dans cette poule où chaque sélection garde encore toutes les cartes en main. Mais si le résultat permet aux Sénégalais de rester toujours en course pour la qualification, il ne les laisse pas une grande marge pour le reste du parcours. Les Lions ont donc l'obligation de gommer les imperfections et de sortir le grand jeu à trois journées de la fin.

Puisque le vainqueur de cette manche aura fait un grand pas vers Russie 2018. Les Lions ont toutefois pris la mesure de ce qui les attend dans le Pays des hommes intégres après avoir fini de tirer le bilan du match de Dakar.

Il s'agit rien de moins que de faire un grand match. «Il faut oublier ce match et se projter sur le prochain... Nous sommes tombés dans le piége et ça fait partie du football. Forcément, chez eux (les Etalons), ils vont sortir et on va sortir nottre football et les battre», confiait le milieu de terrain, Cheilh Ndoye. «Cela fait deux ou trois ans qu'ils ne font que de bons résultats. A nous de persévérer, de continuer et on espére faire quelque chose à Ouaga », renchérit l'attaquant des Lions Moussa Sow.

Depuis Ouagadougou, Aliou Cissé a pour sa part lâché le mot d'ordre de cette rencontre. «Le talent ne suffira pour gagner mais il faudra le mental», déclare le sélectionneur des Lions après avoir relevé «le manque de justesse technique» de ses poulains et faire comprendre que son équipe «ne pouvait pas faire pire que ce qu'elle a produit samedi au stade Léopold Senghor».

Notons que dans l'autre match de la poule D, l'Afrique du Sud (3e, 4 points +0) reçoit le Cap-Vert ( 4e, 3 points -3) à Durban.