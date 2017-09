Sénégal: Aliou Cissé - «Le seul talent ne suffira pas, il faut un état d'esprit fort (... )»

La confiance affichée à l'image de ses joueurs, le sélectionneur national, Aliou Cissé est d'avis que le seul talent ne suffira pas dans ce match face au Burkina cet après-midi au stade du 4 septembre de Ouagadougou.

«C'est un match important et les joueurs doivent savoir à partir du moment qu'ils reviennent dans ce continent, il faut qu'ils redeviennent des africains car, l'Afrique a ses réalités. Seul le talent ne suffira pas. Il faut être capable de batailler partout en Afrique. Ils commencent à comprendre ce discours-là, ils commencent à le maitriser d'ailleurs. Je sais qu'il n'y aura pas ce problème. Je sens un groupe très déterminé pour faire un bon résultat ce mardi ici, à Ouagadougou. Nous sommes prêts (... )», a lâché le coach des lions qui est d'avis que ce match face au Burkina Fasa va rester un match très important.

Conscient de l'enjeu du match dans la course à la qualification Aliou Cissé estime que cette rencontre reste très importante même s'il ne crache pas sur un nul car selon Aliou Cissé : «Nous aussi, on a la chance de recevoir l'Afrique du sud chez nous. Est ce que quelqu'un peut me garantir que le Burkina Faso, ira gagner en Afrique du sud ? Qui me dit que ce Burkina Faso gagnera contre le Cap-Vert ? Tout est possible ! Nous avons notre propre destin en main. Gagner serait un résultat extraordinaire mais faire match nul serait aussi un bon résultat pour nous», a martelé Aliou Cisse qui soutient que «rien n'est encore joué dans cette poule».

Interpellé sur la tactique de jeu et la clé du match Aliou Cisse reste évasif. «Aujourd'hui, la chose la plus facile pour un technicien c'est de mettre un schéma tactique pour défendre. Le plus difficile dans le football c'est d'attaquer. Donc, quand vous êtes en face des blocs fermés, des bloc-denses très bas, il faut trouver des solutions collectivement mais aussi des solutions individuellement. Mais ce n'est pas facile. Je ne suis pas le seul entraineur dans cette situation en atteste le match France-Luxembourg (0-0, Ndlr).

En équipe nationale, on n'a pas beaucoup de temps d'être ensemble comme en club pour mettre des choses de les répéter. Je pense qu'il faudra bien le comprendre. Nous allons aborder ce match avec beaucoup de confiance et beaucoup de sérénité», a laissé entendre le sélectionneur National qui a conduit hier, lundi 4 septembre, la dernière séance d'entrainement des Lions au stade du 4 septembre qui risque de battre les records d'affluence ce samedi avec cette confrontation entre Etalons et Lions prévue à 18 heures GMT.