Sénégal: Le poste de sante de gatte à Bambey réceptionne deux ambulances médicalisées

Le poste de santé de Gatte, dans la commune de Ndangalma qui souffrait d'un problème d'évacuation de ses patients vient d'e réceptionner deux ambulances médicalisées offertes par le groupe Book khalatte et le ministère de la santé et de l'action sociale.

Toutefois cette structure sanitaire construite en 1980 continue d'être confrontée à un déficit de salles d'hospitalisation et de logement pour sage-femme. Les membres du Groupe Book Khalatte, composé d'immigrés de la Diaspora, veulent relever le défi de l'éducation à cause d'un déficit de salles de classes.

Le poste de santé de Gatte, dans la commune de Gatte qui polarise prés de 22 000 habitants a longtemps souffert d'un problème d'évacuation de ses patients. Le véhicule de bord qui servait d'ambulance tombe souvent en panne. Cette situation est devenue aujourd'hui un vieux souvenir grâce à l'appui du groupe Book Xalaat et du ministère de la santé qui ont mis à la disposition de ce poste de santé deux ambulances médicalisées.

Toutefois les problèmes sanitaires persistent au niveau de la structure sanitaire. Mamadou Ndao, le chargé de la communication au niveau du groupe Book Xalat explique : «ces ambulances acquises grâce à notre groupe et au ministère de la santé, étaient une nécessité. Mais depuis des années cette ambulance était tombée en panne. Durant tout ce temps le poste fonctionnait sans ambulance. Pour les évacuations d'urgence cela se faisait au niveau de Bambey sur une distance de 7 km. Ce qui était inconcevable car la population de Gatte représente 65 pour cent de la commune de Ndangalma». Et de poursuivre : «les difficultés persistent. Il y a un manque de salles d'hospitalisation et des lits d'accouchements.

A cela vient s'ajouter le sous-équipement de la maternité, mais aussi d'un logement pour la sage-femme nouvellement affectée». Les membres de ce groupe composé essentiellement de fils de la localité et d'émigrés de la diaspora veulent également relever le défi de l'éducation dans la zone. Selon Aliou Badara Diouf, le Président du groupe, les défis sont nombreux, «c'est pourquoi, dit-il, nous avons élaboré un plan d'action qui touche 8 domaines. Il s'agit entre autres de l'éducation, de la santé, de l'environnement, du cadre de vie. Cependant il y a des problèmes cruciaux que sont la construction du lycée de Gatte. Notre localité est la seule du département à disposer de deux lycées, un lycée français et un lycée franco-arabe et un Cem. Par contre le lycée et le Cem sont sous abris provisoires. Nous avons pu mobiliser 18 millions en moins de 4 mois. Nous envisageons de construire des salles de classes avant l'ouverture des classes».

Ces deux ambulances constituent une bouffée d'oxygène, selon Moussa Gaye, le Président du comité de santé du poste de santé de Gatte. Le ministre conseiller, Mor Ngom, Maire de Ndangalma a salué le geste très noble et n'a pas manqué de réaffirmer l'engagement du chef de l'Etat Macky Sall à accompagner les populations de Gatte.