Congo-Kinshasa: Gospel - Joël Luongwe réapparaît avec l'album «Grand Dieu» !

Le marché du disque chrétien s'enrichit de plus en plus avec la sortie d'un nouvel album intitulé «Grand Dieu».

Une œuvre musicale de haute facture signée le frère Joël LUONGWE, un talentueux auteur compositeur dans le monde du gospel en RDC. Il propose une musique riche en sons et mélodies avec des thèmes divers pour édifier, enseigner et permettre au peuple de Dieu d'entrer en profondeur dans l'adoration et la louange.

Produit par lui-même Joël LUONGWE, « Grand Dieu » a été lancé le week-end dernier à la Maison de France (Halle de la Gombe), lors d'un show case, dans le cadre de sa sortie officielle, à Kinshasa.

Une soirée agréable a été marquée par la présence de plusieurs invités, dont les éminents serviteurs de Dieu et potentiels partenaires de l'artiste.

Parrain de la soirée et responsable de l'église Nouvelle Jérusalem/Belgique, l'Evêque Martin MUTYEBELE, a béni cet album qui renferme beaucoup de bénédictions pour les mélomanes.

"C'est un honneur de dédier cette œuvre musicale réalisée par notre enfant qui s'engage à servir son créateur à travers la chanson. Rien que le titre à quel point l'auteur est consacré à son Dieu. Que son parcours de musique puisse aller de l'avant. Que l'Eternel Dieu ouvre des portes, afin que cet album apporte une lumière à sa carrière", a-t-il déclaré.

La deuxième étape de la soirée a permis aux invités d'écourter en live quelques chansons tirées de ce disque que Joël LUONGWE et son groupe ont pu présenter sur scène dans la salle. C'était une belle prestation pour l'auteur de « Grand Dieu». Il a réussi à rendre la musique telle qu'elle a été enregistrée en studio. Le spectacle a émerveillé une assistance émue de découvrir et savourer le travail de qualité réalisé par l'artiste.

Touché et convaincu par la dimension du travail abattu, le public a manifesté son soutien, en achetant quelques CD de « Grand Dieu », dans la salle. Une bonne ambiance a caractérisé cette soirée au cours de laquelle le nom de Jésus-Christ a été élevé à travers les mélodies et cantiques enchanteresses proposées par Joël LUONGWE.

A travers les chansons d'adoration et de louange, l'artiste véhicule un message d'espoir aux enfants de Dieu. "J'exhorte mes frères et sœurs dans le Seigneur à ne pas avoir des inquiétudes et surtout à ne pas désespérer. Car, il existe un Grand Dieu qui est présent dans nos vies et qui répond à tous nos besoins si est seulement, on se confie en lui" Qui pouvait croire que moi qui suis architecte de formation, peut devenir aujourd'hui artiste- chantre. Donc, il n'y a que notre Grand Dieu qui peut le faire", a indiqué Joël LUONGWE.

Signalons que le disque est composé de 8 chansons, à savoir : « Grand Dieu, « A toi la louange », « Saint agneau », « Your love is unfailling », « You Nover change », « Lord i need you », « Mon berger » et « Alleluah à toi ».

Très bien fignolé, l'arrangement et la programmation musicale sont assurés par le redoutable Michel NGONGO. Ce professeur de musique à l'INA a donné encore le meilleur de lui-même dans la réalisation de cet album. Cette œuvre regorge une diversité des styles de musique comme les «mutwashi, jazz, rumba, blues. On y retrouve une dimension internationale à travers les différentes langues (anglais, lingala, français... ) qu'on peut bien découvrir dans chacun de cantiques.

«Grand Dieu » est disponible aux éditions Kin-express pour la vente des supports physiques (CD) à Kinshasa et aussi dans les différentes plateformes de téléchargement (You tube, Deezer, I tunes... ) sur Internet.