Tel qu'annoncé, le Peuple au Service de la Nation, PSN, a, vraisemblablement, débuté sa tournée pour l'étranger. En Afrique du Sud, pays choisi pour la première étape dudit pèlerinage, les cadres de ce parti politique ont dévoilé, devant l'auditoire, leur grand message pour toute leur randonnée.

Il s'agit d'une véritable piste de solution, de nature à conduire la RD Congo vers la vraie démocratie. Lors de la conférence-débat, le vendredi 1er septembre dernier, au pays de Madiba, le PSN, via son président en exercice, Rudy Mandio, a soutenu l'idée d'une transition sans l'actuel Président de la République, Joseph Kabila. C'est afin d'aboutir à une alternance pacifique par la voie des élections transparentes et apaisées.

Pour le PSN, le chemin censé mener la RD. Congo aux élections au cours de cette année, conformément à l'accord de la Saint Sylvestre, est, sans aucun doute, bloqué. Et ce, alors qu'il reste moins de cent jours avant d'atteindre la date du 31 décembre 2017, consignés dans l'acte signé au Centre Interdiocésain, sous les yeux des évêques de la Cenco. C'est là l'inexorable échéance devant sanctionner la tenue des scrutins.

Conséquemment, ce regroupement estime que cet achoppement est principalement dû par le manque de volonté, sinon la mauvaise foi, dans le chef de la mouvance présidentielle qui, nonobstant la fin du dernier mandat constitutionnel de l'actuel locataire du Palais de la Nation, d'une part, et de la pression du peuple congolais, dûment conduit par des acteurs politiques de l'opposition, d'autre part, tient toujours à rempiler. Puisqu'il est fort impossible d'atterrir à l'aérodrome des élections avec l'actuelle classe dirigeante, les leaders du PSN soutiennent qu'il faudrait que le peuple se prenne en charge.

Pour ce faire, et après consultations pour connaître les mécanismes pouvant permettre au pays de sortir de la crise, il a proposé une transition de courte durée, sans l'actuel Chef de l'Etat. Celle-ci, dans l'esprit de la hiérarchie de ce parti membre du Rassemblement/Limete, devra être dirigée par une personnalité de la société civile, consensuelle, crédible et fiable. C'est donc cette proposition qui, indique-t-on, constituerait, d'office, le leitmotiv, à court terme, de ce mouvement politique composé majoritairement des jeunes venus de la diaspora. Cela, jusqu'à l'obtention de la véritable alternance dans le pays. Ce, d'autant plus que cette dernière conduirait au «renouvellement de la classe politique», qui est leur cheval de bataille.

Après l'Afrique du Sud, précisément à Johannesburg, la délégation du PSN, conduite par son numéro Un, Rudy Mandio, se rendra, sous peu, dans les continents européen et américain, respectivement en France, Belgique, Pays-Bas, Etats-Unis et Canada, pour poursuivre la mobilisation et la conscientisation de leurs pairs de la diaspora, afin qu'ils s'imprègnent de cette nouvelle vision.