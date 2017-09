Congo-Kinshasa: Tournoi "Tembe na Tembe" - PRIMUS donne le coup d'envoi avec succès à la FIKIN !

Qui va remporter les FC 30.000.000 en finale ? 3x filtrée, Primus, au-delà de sa qualité incomparable, est l'unique marque en RDC qui sponsorise les clubs du football à Kinshasa et leurs supporters.

Elle vient de le prouver à travers le tournoi "Tembe na Tembe » dédié aux fans de Vita-Dcmp-Renaissance. Le coup d'envoi officiel de cette compétition amateur a été donné avec fracas le week-end dernier, au terrain de la FIKIN, par Godard MOTEMONA, Ministre provincial de l'intérieur, de la sécurité, des sports et loisirs. La joie, la convivialité et le fair-play : telle est l'ambiance qui a caractérisé le lancement de ce tournoi intercommunal en présence du DG de la Bralima, René KRUIKT, entouré de son staff du marketing ainsi que du public kinois.

C'est dans un esprit de communion et de fraternité entre la marque et les supporters que le numéro 1 de la Bralima et le ministre des sports ont lancé la 1ère édition de ce challenge qui va durer deux mois dans les 24 communes de Kinshasa.

"Nous sommes 3 fois fiers : fier de ma commune, fier de mon équipe et fier de ma bière. 3x filtrée, Primus est là pour nous apporter la joie. Que la meilleure équipe gagne !". Ce message de René KRUIKT autrement dit "Papa espoir" a motivé davantage les supporters qui sont engagés pour défendre les couleurs de leurs clubs ainsi que leurs communes respectives. Ainsi dit : "eza likambu ya mabele".

Au nom du Gouverneur de la Ville, André Kimbuta, Godard MOTEMA a félicité la BRALIMA et sa marque PRIMUS pour cette opportunité offerte à la jeunesse de s'exprimer à travers ce tournoi. "Ma présence ici est pour encourager ce genre d'initiative. Vous devez surtout savoir que ce tournoi vise la promotion du fair-play et du sport de proximité. Non seulement il va s'occuper des jeunes pendant le temps de loisir mais aussi il vise l'esprit de fraternité entre les supporters de ces trois grands clubs de Kinshasa. Car, VITA-DCMP et RENAISSANCE ne sont pas des ennemis", a-t-il déclaré.

Godard Motemona félicite Bralima et ouvre les hostilités

Ainsi, le Ministre provincial des sports a réaffirmé son soutien aux organisateurs du tournoi et a promis de les accompagner du début jusqu'à la fin. Car, le challenge est organisé sous la supervision et la bénédiction de l'Hôtel de Ville de Kinshasa. "Je jette des fleurs à la BRALIMA et J'invite aussi les jeunes à avoir toujours un penchant sur les produits de cette grande et meilleure brasserie du pays. Nous voulons que ce tournoi se déroule dans la paix et l'esprit de fair-play. Que le meilleur l'emporte", a indiqué Godard MOTEMONA.

Pour sa part, CMI & Inovations Manager, Ghislain LUZOLO, a rappelé le bienfondé de ce tournoi du football qui incarne les valeurs que prône PRIMUS. L'objectif est de mettre ensemble les supporters, de promouvoir le civisme sportif et de consolider l'amour entre les fans de ces trois clubs tops de la capitale. A travers ce tournoi, la marque veut sensibiliser les supporters, en leur offrant l'occasion de jouer ensemble le football dans les 24 communes de Kinshasa.

Au-delà de tout, l'idéal, ajoute Flavien KANIKI (Senior Brand Manager Primus), est de raviver les supporters, en leur donnant encore la joie de vivre. Primus est l'unique marque en RDC qui sponsorise les clubs et leurs supporters. La marque vient cette, fois-ci, dans les quartiers de Kinshasa, à travers ce tournoi amical, qui fait des supporters des stars. Par ailleurs, il a lancé un appel pathétique aux fans de V.CLUB, DARING-RENAISSANCE, de soutenir et consommer Primus, qui aide ces grandes équipes de la Capitale à progresser. "Nous demandons maintenant à vous fans de bien regarder sur vos tables. Quelle boisson consommez-vous ? Voilà, il est temps de prouver que vous aimez vos clubs respectifs, en consommant la bouteille de Primus, pour leur permettre d'avoir encore des moyens d'améliorer leur qualité de jeu et mieux se défendre lors de compétions nationales et internationales. Donc la balle est dans votre camp !", a-t-il martelé.

3ème Mi-temps avec Ferré Gola, au fan-zone !

Une ambiance euphorique a régné à la Fikin où le lancement de Tembe na Tembe a été agrémenté par le chanteur Ferré GOLA et son groupe. Sur la belle estrade, les musiciens ont livré un spectacle tonitruant, à la zone-fan pour la troisième mi-temps avec Primus, toujours leader. La star qui a le vent en poupe avec son nouvel album sur le marché a, d'une part, consolé les équipes disqualifiées mais surtout elle a donné du punch à la soirée.

Signalons que 3 rencontres ont été à l'ouverture de ce tournoi au cours de laquelle les équipes de Lemba se sont affrontées à celles de Limete, dans le cadre du groupe A. Au premier match, V.club de Limete s'est imposé par penalty devant celle de Lemba. Tandis que Dcmp/Lemba a eu raison de Limete et Renaissance de Lemba a battu Limete.

Par ailleurs, les équipes du groupe B se sont croisées, au terrain Sainte-Thérése dans le district de la Tshangu où on a noté la victoire de V.club de Masina, de Dcmp et de Renaissance de N'djili.

Le challenge se poursuit dès ce jeudi jusqu'au dimanche dans les différentes communes où Primus va de nouveau déployer son armada des matériels pour assurer la meilleure organisation du tournoi avec les fans de ces trois clubs.