Congo-Kinshasa: Après le come-back électrique - Félix Tshisekedi parle aujourd'hui !

S'il n'y a pas d'élections avant le 31 décembre, pour le Rassemblement, il sera question d'instituer une petite transition mais, cette fois, sans le président en fonction. Sinon, c'est le respect scrupuleux du compromis du Centre Interdiocésain chose qui, pour Félix Tshisekedi et les siens, se résume en un mot : des élections avant la fin de l'année. A défaut, ils promettent la rue. Et, dans la rue, les forces de l'ordre y sont avec force à chaque rendez-vous fixé pour une manifestation. Le come-back très médiatisé de Félix le prouve. Au passage, certainement que le fils tant politique que biologique du lider maximo ne manquera pas d'en parler. Toujours sur le sujet à aborder, il se peut que les obsèques de Feu son père puissent refaire surface.

Ça bouillonne au sein de la classe politique Rd Congolaise. Et ce, d'autant qu'à moins de quatre mois de la fin de l'année en cours, la Commission Electorale Nationale Indépendante -CENI- n'a toujours pas bouclé l'enrôlement des électeurs. Bien plus, après l'évaluation de Kananga, il est maintenant question de la publication d'un calendrier "réaliste" qui,

"Le Président Félix fixera l'opinion par voie des médias demain. Vous savez que le pouvoir a empêché, d'un côté, que le Rassemblement tienne son meeting, et de l'autre, que Félix Tshisekedi communique avec son public. Retenez qu'ils sont tombés dans le piège. En lieu et place d'affaiblir le Rassemblement, ils l'ont au contraire requinqué dans sa détermination à ne ménager aucun effort pour le triomphe de la démocratie", a déclaré Augustin Kabuya, porte-parole de l'Union pour la Démocratie et le progrès Social -Udps-, à une consœur, hier, lundi 4 septembre 2017.

Et, plus que quiconque, l'homme avait à dire. Peu avant, dans une interview accordée à Sonia Rolley sur les ondes de la Radio France Internationale -RFI-, il donnait déjà de la voix pour charger le pouvoir de Kinshasa qui, à l'en croire, est l'auteur de l'entortillement du processus électoral depuis fin 2016. Ce mardi 5 septembre, une conférence de presse est annoncée à 13 heures par le Rassemblement/Limete selon un communiqué de presse distribuée aux professionnels des médias.

