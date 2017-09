Congo-Kinshasa: Le Gouvernement sauve la rentrée scolaire malgré une reprise timide!

prise en charge de 5000 Enseignants NP par le Gouvernement dés le mois d'aout 2017 dans le cadre du contrat de désendettement et de désendettement et de développement.

Augmentation en 2 temps pour faire 30.000 FC soit : 20.000 FC d'aout à décembre 2017 ; 5.000 f=FC trois mois (d'aout à octobre 2017) et 5.000 FC en 2 mois (novembre et décembre 2017) ;

Considérant le Dialogue Social favorisant le consensus entre les parties et le renforcement de la participation démocratique à la gestion du sous-secteur de l'EPSP, vu la nécessité de la mise en œuvre des actions de politique salariale inscrites dans le cadre du budget de l4Etat de l'exercice 2017, spécialement en ce qui concerne le sous-secteur de l'Enseignement primaire, Secondaire et professionnel,

Vu le cahier de charges -feuille de route de l'intersyndicale transmis au Gouvernement via le Ministre de l'EPSP par le Banc Syndicale/EPSP et prenant en compte la déclaration de l'intersyndicale du 18 août 2017

Entre d'une part, le gouvernement de la République Démocratique du Congo représenté par leurs Excellences Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre du Budget, des Finances et de l'enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel en présence des délégués de la présidence de la République et de la Primature,

Protocole d'accord sanctionnant la fin des travaux de la commission paritaire entre le gouvernement de la République et l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel consécutif au cahier de charges déposé en mars 2017

Cependant, au cours de ces négociations, des revendications formulées par les enseignants ont été prises en compte notamment, le réajustement du salaire de 397.227 enseignants qui se fera désormais en deux temps. Le Gouvernement de la République s'engage à ajouter 20.000 Francs congolais aux enseignants à partir du mois d'août. Le Gouvernement s'engage, aussi, à prendre en charge plus au moins 5.000 autres NP à partir du mois d'août 2017. Pour mener toutes ces résolutions à bon port, une commission mixte pour identifier les NP et les NU devra être sur pied avant que la paie ait lieu. Concrètement, le Gouvernement d'union nationale, dirigé par le Premier Ministre Bruno Tshibala, soucieux de l'importance que revêt l'enseignant dans la transformation de la société, attache beaucoup d'importances à cette réconciliation, a-t-il été soutenu. Ce, d'autant que l'avenir du pays dépend de la qualité du capital humain qui le constituera.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.