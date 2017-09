Ile Maurice: «Les habitants de Barkly ont estimé qu'il leur fallait un autre avocat», dit Valayden

L'avocat a tenu à préciser que cela ne reflète en aucun cas son opinion sur le projet Metro Express. Ce qu'il veut, dit-il, est de trouver une solution en attendant les «affaires» de dommages. «Dès demain, il faudra se rendre en cour. Je souhaite qu'on trouve une solution sur cette première affaire. Cela ne concerne que trois personnes. Je pense qu'une solution peut être trouvée entre les différentes parties. Ensuite, il y aura les cases de dommages. Là, ce ne sera plus une group action. Il y a les cas des murs démolis et des cas de brutalités policières.»

«C'est à la dernière minute que j'ai appris que les autres avocats ont eu un problème qui sera réglé, je pense. Les clients ont jugé qu'il fallait un autre avocat pour les défendre, a fait ressortir Rama Valayden, face à la presse, ce mardi. Un gros travail a été fait par Me kaviraj Bokhoree. J'ai aussi eu une discussion avec Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel, qui est l'avocat des Rujubali.»

Il défendra les intérêts des habitants de Résidence Barkly. Me Rama Valayden a été appelé à suppléer le panel d'avocats, composé de Mes Razack Peeroo, Assad Peeroo, Nawaz Dookhee et Urvashi Bissoondyal, qui s'est retiré de l'affaire, plus tôt ce mardi 5 septembre.

