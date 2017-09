Congo-Kinshasa: Tshisekedi - Le film d'un comeback à problème !

C'est dans cette situation que les partisans du Rassemblement/Limete ont été dispersés par la Police Nationale Congolaise, ces combattants se sont réunis, in globo, à Masina tout en pensant que Félix Tshisekedi allait glisser un mot. Malheureusement, c'est dans le véhicule qu'il était embarqué et escorté par la police jusqu'à son domicile de Limete. Tel était son accueil, un retour pas comme les autres.

Hélas ! Une situation particulière a été observée aux environs de l'aéroport international de N'djili, où on pouvait apercevoir une forte mobilisation des forces de l'ordre. Ces derniers dispersaient aussitôt tout attroupement de plus de 5 personnes.

Il était très attendu et un accueil digne et chaleureux devait lui être réservé dimanche 3 septembre dernier.

