Congo-Kinshasa: Décalée !

Le souhait serait que cette reprise d'activité puisse permettre aux médecins de reprendre effectivement du service, pour le bien des patients, dont d'ailleurs plusieurs ont été évacués des hôpitaux. Voilà que la journée d'hier, 4 septembre 2017, a connu une ambiance singulière. Cette date, consacrée à la rentrée scolaire officielle, a été diversement suivie. A l'intérieur du pays, où le Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Gaston Musemena, a été donné le go, des enfants ont répondu à l'appel.

Quitte à voir comment dans la suite de temps, renflouer ses caisses et, ainsi prendre en charge tous les médecins, tel que repris dans le cahier des charges lui présenté par cette corporation. Seulement, nombre parmi les médecins sont encore septiques. Ils disent être vigilants, jusqu'à ce que le Gouvernement exécute ses engagements de bonne foi. Car, soulignent-ils, faute pour lui de s'exécuter après septembre, sera relancé le même mouvement de grève. Certains analystes, qui soutiennent que cette reprise du travail ne l'est pas du tout, sont également d'avis qu'il s'agit là d'une grève décalée.

Décalée, c'est aussi la grève qui a fait couler encre et salive dans l'opinion. Les syndicats des médecins ainsi que le Gouvernement de la République ont fini par fumer le calumet de la paix. Au cours d'un accord signé le samedi dernier, les deux parties ont pris des engagements fermes. Pour le Gouvernement, qui n'entend pas voir les hôpitaux publics devenir des véritables mouroirs, a promis de répondre aux désidératas des médecins, pour ce qui peut être possible, pour ce mois d'août qui a tiré sa révérence, et pour ce mois de septembre courant.

C'est l'avis de certains membres proches du pouvoir. Pour les combattants de l'UDPS, et les autres membres du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, c'est une flagrante violation de libertés publiques.

