Angola: Le président d'Angola et du pays se réunissent à huis clos

Luanda — Les présidents de l'Angola et de la République du Congo, José Eduardo dos Santos et Dennis Sassou Nguesso, se sont réunis à huis clos lundi, à Luanda.

Les questions liées au renforcement de la coopération Angola/Congo, à la situation actuelle dans les régions centrale et australe du continent africain et de caractère international ont dominé la réunion de plus d'une heure des hommes d'Etat.

Dans le cadre de la coopération existante, l'Angola et le Congo ont paraphé en mars 2015 sept accords de coopération dans les domaines technique et militaire, du commerce transfrontalier, des transports, diplomatique, de la marine marchande, de l'aviation et des sports.

Une conférence de presse est prévue pour cet après-midi à l'aéroport international "4 de Fevereiro", quelques instants avant le départ de Dennis Sassou Nguesso.