Congo-Kinshasa: La conjoncture étant difficile causant une rentrée scolaire timide à Ngaliema

Il a mentionné que si lui, qui n'a que deux enfants, il n'est pas à mesure de les envoyer à l'école aujourd'hui, à combien plus forte raison ceux qui en ont cinq, six voire sept. A l'Institut Bobokoli, l'ambiance a été totale.

Il a saisi cette opportunité, pour lancer un appel pressant aux parents qui continuent à garder leurs enfants à la maison de les envoyer à l'école, même si les moyens sont minimes. Car, il est difficile qu'un enfant récupère les matières ratées. Par ailleurs, il a rappelé que la politique ne concerne pas les enfants et d'ailleurs les écoles sont apolitiques. «Que les parents nous amènent les enfants avec les moyens dont ils disposent et nous, nous sommes prêts à les accueillir», a-t-il conclu. A l'Ecole Primaire Djelo-Binza, silence radio. Aucun élève n'a été aperçu dans ce site. Un enseignant trouvé sur ce lieu a laissé entendre qu'ils sont là depuis le matin mais les parents n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école. A l'institut Révérend Samba, quelques élèves ont été visibles.

