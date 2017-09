Mali: L'ONU crée un régime de sanctions pour le Mali

Avec ce régime de sanctions puis la mise en place d'un comité d'experts chargé de leur bonne application, l'ONU espère donc mettre un terme à l'impunité qui règne dans le pays et qui encourage une culture de corruption qui contribue à l'instabilité et à l'insécurité.

Un diplomate évoque d'ailleurs hors micro une situation pré-insurrectionnelle avec la poursuite des combats dans le Nord, l'absence de l'Etat malien dans le centre du pays et une crise politique qui couve à un an de l'élection présidentielle.

Censée être dissuasive, elle devrait permettre de sanctionner tous ceux qui violeraient le cessez-le-feu, qui s'attaqueraient aux forces maliennes et aux casques bleus, entraveraient l'aide humanitaire et la mise en oeuvre de l'accord de paix.

