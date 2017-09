Burundi: Une commission d'enquête de l'ONU appelle la CPI à enquêter sur de possibles crimes contre l'humanité

Face à ce sombre tableau sur la situation au Burundi et à l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces actes, la Commission demande à la Cour pénale internationale (CPI) « d'ouvrir, dans les plus brefs délais une enquête sur les crimes commis au Burundi ».

Par ailleurs, les groupes d'opposition sont accusés d'être responsables de violations des droits de l'homme, même si celles-ci « se sont avérées difficiles à documenter », a expliqué la Commission. Cette dernière indique avoir recueilli des informations sur des attaques ciblées de groupes armés d'opposition contre des postes de l'armée et de la police, ainsi que des attaques de plus grande envergure comme en juillet 2015 dans la province de Kayanza ainsi que le 11 décembre 2015 à Bujumbura et dans ses environs.

De façon générale, le Président de la Commission d'enquête s'est dit « frappé par l'ampleur et la brutalité des violations commises ». Au nombre des principaux auteurs présumés, la Commission a recensé des agents, y compris de haut rang, du Service national du renseignement et de la Police nationale du Burundi, des militaires ainsi que des membres de la ligue des jeunes du parti au pouvoir communément appelés Imbonerakure.

Pour le Président de la Commission d'enquête, Fatsah Ouguergouz, les graves violations des droits de l'homme n'ont pas cessé au Burundi. « Nous continuons à recevoir des informations fiables, crédibles et concordantes qui confirment que de tels actes sont toujours commis au Burundi à l'heure actuelle. Certaines violations ont désormais lieu de manière plus clandestine, mais elles sont toujours aussi brutales », a affirmé M. Ouguergouz.

Le rapport d'une vingtaine de pages présenté à Genève est le fruit de plusieurs mois d'investigation auprès de plus de 500 témoins, dont de nombreux Burundais réfugiés à l'étranger et « d'autres restés dans leur pays, souvent au péril de leur vie ». Ces témoignages ont été recueillis dans des conditions difficiles.

