Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Le plan Marshall du colonel Barry

Le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité (CESDS) tient du 05 au 07 septembre 2017 un colloque international sur le terrorisme qui sévit dans la bande sahélo-saharienne. Il devrait sortir de ces trois jours de travaux des stratégies efficientes et transformationnelles en vue de piéger les terroristes dans les sables mouvants du désert.

«Perspectives sécuritaires dans la bande sahélo-saharienne : quelles stratégies efficientes et transformationnelles ? » C'est le thème général qui réunit experts nationaux et internationaux dans la capitale burkinabè dans l'optique de dégager des solutions pour contrer le phénomène du terrorisme.

Ce premier grand rendez-vous du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité (CESDS) a pour parrains les anciens présidents Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud et John Jerry Rawlings du Ghana. Pour des raisons de santé, le premier n'a cependant pu effectuer le déplacement à Ouagadougou.

Le Ghanéen, lui, était bel et bien présent. Au nom des parrains, il a donc pris la parole pour donner son point de vue sur cette guerre asymétrique que notre pays mène depuis maintenant deux ans. Alors que le maître de cérémonie avait prévu 45 mn pour la durée de l'ouverture des travaux, Jerry Rawlings, à lui tout seul, a pris ce temps.

Après le « révolutionnaire », ce fut au tour du directeur exécutif du CESDS, Auguste Denise Barry, de s'adresser à l'assistance. Il a rappelé que malgré les incompréhensions dont a été l'objet le CESDS à sa création, sa pertinence est reconnue aujourd'hui de tous.

« Du fait de la quasi-inexistence d'une réflexion prospective en matière de sécurité et de défense, le CESDS ambitionne, sous cet angle, de contribuer à donner une réponse à des enjeux et des défis majeurs du développement de notre pays et du continent tout entier.

Ainsi, il œuvre au renforcement des capacités stratégiques des Etats africains et des organisations régionales en matière de défense et de sécurité, dans la perspective d'une efficience susceptible, d'une part, de créer des institutions fortes et un environnement de paix, puis, d'autre part, de garantir la bonne gouvernance et le développement durable au Burkina Faso et dans le reste de l'Afrique », a-t-il déclaré.

Pourquoi la bande sahélo-saharienne ? Pour Auguste Denise Barry, cette région est l'objet de crises, de conflits et d'enjeux multiformes.

« Espace tampon, de contact et d'échanges, mais aussi espace de séparation, le Sahel est victime de sécheresses récurrentes, de la désertification et de famines endémiques qui l'ont placé au cœur de l'actualité depuis des décennies.

Mais si par le passé il était question de catastrophes naturelles, aujourd'hui, il s'agit de catastrophes anthropiques qui menacent la stabilité et le développement de l'espace sahélo-saharien », a indiqué le directeur exécutif.

A l'écouter, ce colloque ne sera pas une rencontre de plus. En effet, il permettra, entre autres, d'anticiper les transformations géopolitiques par l'identification des tendances lourdes dans la bande sahélo-saharienne, d'identifier les pistes de réflexion pour l'émergence d'une pensée stratégique africaine et d'élaborer des stratégies adaptées à sa mise en œuvre.

En gros, le CESDS préconise la mise en place d'un plan Marshall, encore appelé « Programme de rétablissement européen ».

Ce programme américain consistait en des prêts accordés aux différents Etats de l'Europe pour aider à la reconstruction des villes et des installations bombardées lors de la Seconde Guerre mondiale.