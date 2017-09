Burkina Faso: Ejaculation précoce - Quelques tactiques pour jouer les prolongations

De nombreux lecteurs nous l'avaient demandé et nous le leur avions promis : traiter du sujet de l'éjaculation précoce. Mais en esquissant le travail, nous nous sommes rendu compte de la complexité du thème, la difficulté étant de trouver le spécialiste idéal pour l'aborder. Un gynécologue ? Un urologue ?

Un psychologue ? Un sexologue ? Vraisemblablement, chacun a son explication du phénomène. En attendant donc d'offrir à nos chers lecteurs des informations plus détaillées sur la question, avec bien entendu la collaboration de tous ces spécialistes, Carnet de santé propose, pêle-mêle, des astuces pour résoudre ce trouble de la sexualité qui touche beaucoup d'hommes et est, par ailleurs, source de conflits dans des couples.

De petits secrets qui vous permettront sans doute de prendre le contrôle du «match» et de jouer les prolongations ! Mais attention, ce ne sont que des astuces ; la meilleure solution, c'est de consulter un spécialiste.

L'éjaculation précoce ou éjaculation prématurée, c'est lorsque l'homme ne parvient pas du tout à maîtriser le moment de son éjaculation et que celle-ci intervient très rapidement au cours du rapport sexuel : au bout de quelques secondes ou de 3 minutes au maximum.

Or, le délai moyen dans lequel survient l'éjaculation normalement est de 8 minutes. Selon la société de médecine sexuelle, on distingue l'éjaculation prématurée primaire, qui intervient en moins d'une minute dans plus de 80% des cas, et l'éjaculation prématurée acquise (après une période où l'éjaculation survenait normalement), qui se produit en moins de 3 minutes.

S'y associent «une incapacité à retarder son éjaculation dans toutes ou presque toutes les pénétrations vaginales, et un retentissement personnel, à type de grande souffrance psychologique, stress, frustration et/ou évitement de l'intimité sexuelle ».

Ce trouble, évidemment, est source de frustrations pour la partenaire, qui n'a pas le temps de réellement prendre du plaisir et se retrouve un peu laissée pour compte. C'est également une source de grande frustration et de culpabilité pour l'homme.

Ils sont nombreux, les hommes qui souffrent de ce dysfonctionnement ; cependant, sans doute par honte, rares sont ceux qui en parlent ou consultent un médecin.

Pourtant, il existe des solutions allant des aliments aux produits pharmaceutiques en passant par un certain nombre de précautions à prendre au cours de l'acte sexuel.

Mais avant tout, il doit y avoir le dialogue dans le couple. Cela permet de résoudre les problèmes de couple qui pourraient bloquer tout désir sexuel.

Discuter des problèmes sexuels permet de relativiser ses soucis et de dissoudre les angoisses y associées. C'est souvent la peur de ne pas assurer qui pose problème et qui crée un cercle vicieux.

L'objet de la discussion avec sa partenaire est également de trouver avec elle le plaisir de la vie sexuelle. Il faut, en plus, une complicité entre les 2 partenaires.

Parler, par exemple, de ses fantasmes et de ceux de l'autre, visionner des films érotiques en couple, découvrir de nouvelles pratiques, de nouvelles zones érogènes, etc.

Si malgré cela le problème n'est pas résolu, essayez ces quelques «topos» que conseillent les spécialistes :

la masturbation préventive : se masturber avant un rapport permettrait de faire retomber le désir. La technique marche surtout chez les jeunes.

les caresses : elles permettent de diffuser l'excitation à l'ensemble du corps. Il s'agit de caresser le corps sans toucher aux parties génitales.

L'utilisation de préservatifs : il a été démontré que les problèmes de précocité tiennent parfois de l'hypersensibilité du gland. Le bout du pénis devenant chatouilleux, quelques frottements suffisent à déclencher « l'explosion ». Une solution classique consiste à utiliser des préservatifs adaptés.

Trouvez la bonne position : après quelques préliminaires, vous allez à l'essentiel avec la position du «missionnaire» ? C'est la plus connue, mais aussi la plus risquée parce qu'elle facilite l'éjaculation en en raison de la pression sur l'abdomen.

Alors, évitez toujours de vous mettre dessus à cause des tensions musculaires engendrées : plus il y en a, plus il y a de risques.

Au mieux, demandez à votre partenaire de se mettre dessus et épargnez-vous les mouvements. Si vous ne bougez pas, vous ne faites pas d'efforts et n'accélérez pas le processus.

Le «stop and go» : il s'agit de se masturber et d'arrêter juste avant la venue de l'orgasme, puis de reprendre la masturbation quand l'envie est passée, et ainsi de suite.

La compression : serrer la base du pénis lorsque l'orgasme monte, pour faire légèrement retomber l'érection.

Le saviez-vous ? Certains aliments sont aussi recommandés pour traiter l'impuissance et la dysfonction érectile. Ce sont, entre autres :

La viande de bœuf : elle est riche en arginine, un acide aminé indispensable à la production de l'oxyde nitrique (NO).

Ce dernier serait un neurotransmetteur gazeux nécessaire à l'érection. La viande est également une source de protéines, un autre élément excellent pour accroître la virilité et maintenir sa puissance. À consommer avec modération toutefois.

Les moules, huîtres et crevettes : certains minéraux sont essentiels pour une érection tonique, c'est le cas du zinc et du magnésium.

Une carence en zinc peut entraîner une faiblesse de la libido chez les femmes comme chez les hommes, car le zinc booste la vigueur sexuelle et la production de testostérone.

Quant au magnésium, il est efficace pour traiter bon nombre de troubles sexuels comme la dysfonction érectile et l'éjaculation précoce.

En effet, ce minéral est capable d'assouplir les artères et de stimuler la circulation sanguine, ce qui est bénéfique pour améliorer la sexualité.

Noix, graines de sésame, pistaches et cacahuètes : les fruits secs (noix, cacahuètes) et certaines graines (graines de sésame, de lin, pistaches... ) sont non seulement délicieux et naturels, mais ils constituent aussi de bons toniques sexuels, rendant plus performant sous les draps !

L'oignon et l'ail : faisant partie de la même famille, ce sont des aphrodisiaques naturels puissants qui boostent le désir sexuel en stimulant la circulation sanguine.

Les fruits riches en vitamine C et en potassium comme la banane, le citron et l'orange, la vitamine C étant une des meilleures pour améliorer votre performance au lit ! Le stress, l'anxiété et les troubles de l'humeur peuvent altérer votre libido.

Le cumin : il fait partie des épices hautement excitantes. Il réchauffe le corps, traite l'impuissance et stimule le désir sexuel chez l'homme comme chez la femme. Il suffit d'en saupoudrer vos salades, soupes et sauces.

Dans un groupe de partage d'expériences et d'astuces sur Facebook, la préparation suivante a été partagée comme un remède contre l'éjaculation précoce : «Un blanc d'œuf, le jus de 4 citrons et une cuillerée à soupe de miel ; mélanger et faire boire à monsieur 1h avant le championnat (les rapports sexuels : ndlr).»

Y a-t-il des médicaments contre l'éjaculation précoce ? Oui. Sur prescription médicale, du gel anesthésique ayant pour but d'engourdir, gênant parfois les sensations, toutefois efficace ; des crèmes pour désensibiliser ; des pilules pour maintenir pendant longtemps l'érection et même des comprimés à base d'antidépresseurs sont disponibles en pharmacie. Cependant, consulter un spécialiste reste le meilleur moyen pour l'homme de s'assurer qu'il s'agit bien d'éjaculation précoce.