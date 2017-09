Tunisie: L'art féministe à l'honneur

D'après les organisateurs, «l'idée de créer un espace artistique dédié aux femmes est nécessaire, non seulement en Tunisie, mais dans le monde entier. En effet, les 75 participations à la première édition et les 130 à la deuxième révélaient une solidarité et un intérêt croissant autour de ce projet, et nous ont donné l'énergie nécessaire pour continuer cette expérience unique en son genre».

Tout en croyant à un féminisme intersectionnel et inclusif, le festival a pour mission d'offrir un espace d'expression aux femmes qui met en avant ses choix et défend ses droits.

Cette nouvelle édition «Chouftouhonna» nous fera découvrir 250 œuvres artistiques de 51 pays, avec plus de 100 artistes internationales qui prendront part à cette célébration de l'art au féminin.

Le spectacle d'ouverture aura lieu avec le groupe palestino-allemand «Jamila and the other heroes». Fortement influencée par l'expérience de son père palestinien réfugié en Allemagne, Jamila Al-Yousef milite pour les droits humains à travers sa musique. Son style de composition s'inspire des genres, tels que le funk, le rock et le folklore arabe.

Le programme comporte, entre autres, 11 spectacles de musique, 50 films, 7 performances théâtrales, 3 spectacles de danse, 6 lectures et slam, ainsi qu'une exposition permanente de 183 œuvres photographiques, d'arts graphiques, de peintures, de sculptures et autres installations.

En marge du festival, le public pourra découvrir les créations d'artisans venus de Palestine et de toute la Tunisie.

Seront également organisés cinq ateliers sur la composition électronique du son, l'illustration, le fanzine, le voguing et le football féminin.

Des rendez-vous incontournables qui valent certainement le détour !