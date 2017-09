Congo-Kinshasa/Tunisie: Eliminatoires mondial 2018 - Les Léopards contre la Tunisie : 2-2

Les Léopards de la RDC affrontent les Aigles de Carthage de la Tunisie ce mardi 5 septembre, dans le cadre de la 4e journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde-Russie 2018.

Pour ceux qui ont raté la rencontre, nous vous proposons de vivre les grands moments de cette rencontre.

Voici les onze joueurs qui vont débuter la rencontre :

Matampi Vumi

Issama Mpeko

Glody Ngonda Muzinga

Moke

Merveille Bope

Chancel Mbemba

Mubele Ndombe

Jacques Maghoma

Cédric Bakambu

Paul-José Mpoku

Gaël Kakuta

Les deux équipes font leur entrée sur la pelouse.

Exécution des hymnes nationaux.

Le coup d'envoi est donné par les Tunisiens.

Coup franc intéressant pour les Congolais.

Ouverture du Score pour la RDC. Chance Mbemba marque à la 9ème minute.

très bonne circulation de ballon de la part des Congolais pour l'instant.

1er corner pour la Tunisie 16'.

Matampi se saisit du ballon.

Une frappe tunisienne ne trouve pas le cadre. Matampi se dégage.

Faute tunisienne sur Mubele. La défense congolaise se dégage.

Coup franc intéressant pour les Congolais.

Faute congolaise dans la surface congolaise. Contre tunisienne. Ballon écarté par Ngonda.

Premier corner congolais.

Dégagement de la défense tunisienne.

Frappe de Kakuta, captéee par le gardien tunisien.

Contre-attaque tunisienne. Matampi sauve les Léopards 27'.

Frappe de Kakuta qui rate le cadre.

Les Tunisiens deviennent de plus en plus menaçants 30'. Frappe tunisienne, captée par Matampi 32'.

Les Tunisiens reprennent le contrôle du milieu de terrain.

Ils jouent de plus en plus regroupés et procèdent par des contre.

Issama provoque et obtient un corner. Il ne donne rien 38'.

Coup franc congolais. Bakambu signalé hors-jeu 40'.

Hors-jeu Tunisien 41'.

Il y aura une minute de temps additionnels.

L'arbitre envoie les deux équipes dans les vestiaires. Les Congolais ont dominé las quinze premières minutes. Ils ont logiquement ouvert le score dès la 9ème minute. Par la suite les Tunisiens ont gagné la bataille du milieu de terrain, menaçant d'ailleurs à plusieurs reprises Matampi.

Les deux équipes reviennent sur le terrain.

Premier changement tunisien. La seconde mi-temps est lancée.

Faute sur Gaël Kakuta. Coup franc pour la RDC. Il ne donne rien.

But de Paul José Mpoku 47'.

Frappe écrasée de Bakambu 49'.

Nouvelle frappe de Bakambu captée par le gardien tunisien.51'.

Frappe de Kakuta difficilement captée par le gardien tunisien 53'.

Coup franc tunisien. 55'.

Chancel Mbemba sort sur blessure. Il est remplacé par Rémy Mulumba.

Corner pour la Tunisie. Il ne donne rien. Nouvelle frappe tunisienne. Hors cadre 61'.

Frappe tunisienne, sans problème pour Matampi 63'.

Les Tunisiens pressent de plus en plus et mettent en difficulté les Congolais. Coup de tête tunisienne. Au-dessus de la barre transversale. Corner pour la RDC 66'.

Les Tunisiens assiègent le camp congolais. Sans succès 68'.

Deuxième changement tunisien 69'.

Frappe tunisienne qui fuit le cadre, 71'.

Contre-attaque tunisienne. Matampi se saisit du ballon 76'.

Egalisation tunisienne à la 78ème minute.

Sortie sur blessure de Kakuta. Il est remplacé par Bolingi 81'.

Corner pour la Tunisie 83'.

Coup-franc pour la Tunisie. Il ne donne rien 85'.

Coup franc pour la RDC. 86'.

Barre transversale pour Paul José Mpoku 87'.

Il y aura quatre minutes de temps additionnels.

Les Tunisiens en contre et ratent l'occasion du troisième but 92'.

Coup franc pour la RDC 93'. Il ne donne rien.

Les Tunisiens sont passés à côté du Troisième but 93'.

C'est terminé au Stade des Martyrs de Kinshasa. Les Tunisiens repartent avec un précieux point et gardent la tête du groupe.

La Sortie de Chancel Mbemba sur blessure a été le tournant du match.