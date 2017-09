Burkina Faso: Détention provisoire du général Bassolé - Pourquoi juridiquement, elle est arbitraire à tous points de vue

opinion

Depuis la révélation, au lendemain du putsch manqué de septembre 2015, des fameuses écoutes téléphoniques entre Djibrill Bassolé et Guillaume Soro, le premier général de gendarmerie du Burkina Faso séjourne à la Maison d'arrêt et de correction des armées (MACA).

C'est dire qu'il n'a pas été réservé au général le même traitement qu'au président de l'Assemblée nationale ivoirienne qui, lui, a échappé aux poursuites de la justice burkinabè. M. Bassolé a vu rejeter ses différentes demandes de liberté provisoire.

L'avocat Paul Kéré, dans cette analyse que nous vous proposons, donne les différentes raisons pour lesquelles, selon lui, la détention préventive du général Djibrill Bassolé est « arbitraire à tous points de vue ».

Le dossier du général Djibrill Bassolé, après l'ordonnance de règlement édictée par le juge d'instruction et suite au nouveau refus de sa mise en liberté provisoire, vient de franchir une nouvelle dimension dans un incroyable abus de droit inacceptable pour les puristes du droit pénal processuel.

Il convient donc d'éclairer l'opinion publique tant nationale qu'internationale sur les flagrantes violations par les autorités concernées par cette procédure des règles applicables en matière de détention provisoire au Burkina Faso.

Les autorités politiques burkinabè ou même certains citoyens burkinabè peuvent avoir des divergences politiques ou sur tous les autres plans avec le général Djibrill Bassolé.

Cependant, la ligne rouge vient d'être franchie, car utiliser le Tribunal militaire comme un bouclier politique contre la liberté provisoire du général, c'est fouler allègrement aux pieds les règles élémentaires du droit processuel pénal qui encadrent mathématiquement et rigoureusement la détention provisoire.

C'est tout simplement d'un ridicule saisissant, un acte ignoble et détestable qu'il convient de combattre avec courage et énergie et ce, au nom de la primauté du droit et du respect de la légalité républicaine.

N'oublions jamais que la roue tourne et que ce combat énergique pour le respect du droit et de sa primauté sera livré, quels que soient les acteurs politiques en présence, parce que les avocats ne sont pas des « commerçants » mais des défenseurs de la légalité républicaine.

Dès lors, là où se trouve la violation d'une quelconque règle du droit, les avocats et bien sûr les magistrats intègres doivent se tenir prêts pour barrer la route à l'arbitraire politique ou militaire. « Chacun de nous, avant de poser un acte d'omission ou de commission, doit se considérer comme mortel »...

N'en déplaise à certains compatriotes zélés, profanes du droit, de tout poil et de mauvais aloi ainsi qu'à certains oiseaux de mauvais augure, la détention provisoire du général Djibrill Bassolé est actuellement arbitraire... et c'est le moins qu'on puisse en dire avec force et sagesse ; ce n'est pas seulement le rapport de l'ONU qui le prône.

L'examen attentif des règles de la procédure pénale burkinabè révèle aux yeux du monde que la détention provisoire du général Djibrill Bassolé est arbitraire et inacceptable.

En effet, faut-il le rappeler aux auteurs et aux commanditaires de cette détention provisoire arbitraire du général Djibrill Bassolé, aux termes des dispositions de l'article 136 du Code de Procédure pénale, « la détention préventive est une mesure exceptionnelle... ».

Ce qui signifie a contrario que « la liberté en constitue le principe ».

Dès lors, ni le juge d'instruction ni la Chambre collégiale de contrôle de l'instruction militaire ne peuvent ordonner la détention provisoire que de manière « exceptionnelle ».

Comme nous l'avions précédemment écrit, le caractère de juridiction d'exception du Tribunal militaire ne peut, en aucun cas, lui conférer de manière arrogante un blanc-seing lui permettant de fouler aux pieds les règles élémentaires de procédure pénale et, notamment, le fait que toute détention provisoire doit impérativement revêtir un caractère exceptionnel.

Pouvait-il en être autrement, vu que la déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789, qui confirme avec force l'Habeas Corpus de 1679 repris dans notre Constitution burkinabè, précise clairement : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites » et « tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».

Le terme « indispensable » démontre parfaitement l'intention du législateur et du constituant de faire de la détention provisoire, comme son nom l'indique, une mesure exceptionnelle et que les auteurs et commanditaires de la détention provisoire du général Djibrill Bassolé devraient, si le droit était appliqué dans toute sa rigueur, être « ... sévèrement réprimés par la loi ». Que nenni !

En dépit de ce qu'un rapport médical circonstancié a clairement indiqué que « l'état de santé du général Djibrill Bassolé est incompatible avec sa détention », la juridiction militaire, sans doute sous la houlette des autorités politico-militaires actuelles de notre pays, continue allègrement et ce, au mépris des règles régissant la détention provisoire, à maintenir le général Djibrill Bassolé en détention provisoire.

C'est vraiment honteux pour l'Etat de droit... et tout le reste ! Et il faut avoir le courage de le dénoncer au nom de la primauté de l'Etat de droit, qui ne doit s'accoquiner d'aucune complaisance partisane et dictatoriale...

Mais à défaut pour cette juridiction militaire et ses affidés, obligés et coobligés de montrer une quelconque sensibilité humanitaire, les règles de la procédure pénale sur la détention provisoire obligent légalement et fatalement à la mise en liberté provisoire du général Djibrill Bassolé. La raison :

« La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants... »

1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

J'estime que ce premier argument est inopérant en raison même de l'avancée significative de la procédure d'instruction qui a fait l'objet d'une ordonnance de règlement rendue par le Magistrat instructeur.

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

En second lieu, cet argument est battu en brèche par le fait que l'instruction est à son terme et est close.

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

Sur ce plan encore, tertio, l'instruction étant close, on ne voit nullement en quoi le général Djibrill Bassolé pourrait se concerter avec quiconque et pourquoi faire. Ha ba !

4° Protéger la personne mise en examen ;

On ne voit en quoi le Général Djibrill Bassolé ne pourrait être également protégé si celui-ci était mis en liberté provisoire, ne serait-ce que par ses proches et à défaut par ses pairs.

5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

Quarto, tant le général Gilbert Diendéré que le général Djibrill Bassolé ont tous deux déjà démontré par leur sens élevé de la dignité et de l'honneur qu'en aucun cas, ils n'ont cherché à se soustraire à la justice de leur pays. Cette argumentation est, en tout état de cause, battue en brèche par les nombreuses libertés provisoires accordées aux autres inculpés. Y a-t-il deux poids deux mesures ? Les règles du Code de procédure pénale sont applicables à tous les inculpés sans distinction de rang ou de grade. La loi est impersonnelle et générale.

6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; Le général Djibrill Bassolé ayant formellement contesté son implication dans l'organisation du coup d'Etat, on ne voit pas en quoi cette argumentation pourrait lui être opposable pour lui dénier une mesure de liberté provisoire si ce n'est pour autre cause cachée dans la savane.

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire étant entendu que le général Djibrill Bassolé a toujours nié sa participation au coup d'Etat et même que le général Gilbert Diendéré l'aurait « innocenté ». Cherchez l'erreur !

Comme l'opinion publique nationale et internationale pourra se rendre à l'évidence, indépendamment du caractère exceptionnel de la détention provisoire et de la présomption d'innocence du Général Djibrill Bassolé, la détention provisoire de celui-ci est parfaitement injustifiée et arbitraire.

Rappelons que n'étant pas constitué dans le dossier du général Djibrill Bassolé, nous entendons, en notre qualité de citoyen burkinabè, conserver durablement toute notre liberté d'expression élémentaire qui sied dans un Etat de droit, en dénonçant « l'acharnement judiciaire » dont font preuve, à l'heure actuelle, les autorités politico-militaro-judiciaires burkinabè sur le général Djibrill Bassolé, si tant est que le Tribunal militaire ne soit pas une juridiction indépendante en raison même de la chape de plomb qui découle de la hiérarchie militaro-politique.

Libérer le général Djibrill Bassolé en attendant une décision de non-lieu ou de renvoi devant la Juridiction de jugement ne semble constituer aujourd'hui, au vu de l'évolution de la procédure d'instruction, une épreuve insurmontable pour les juridictions de poursuites et d'instruction du Tribunal militaire de Ouagadougou. Ne pas le dire est simplement un acte irresponsable de complicité de violations graves et concordantes de nos règles processuelles légales en vigueur. C'est pourquoi je l'ai dit en espérant que les autorités politico-militaro-judiciaires du Tribunal militaire prendront leurs responsabilités devant l'histoire et pour la postérité.

Docteur en droit